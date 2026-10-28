Ливърпул - Челси: Кога и къде да гледаме дербито за Купата на Лигата

Ливърпул и Челси се изправят един срещу друг в едно от най-интересните дербита от четвъртия кръг на Купата на Лигата в Англия. Двата гранда ще премерят сили в директен сблъсък за място на четвъртфиналите, а залогът обещава сериозна битка на "Анфийлд". Турнирният характер на срещата не оставя място за грешки, тъй като само един от двата отбора ще продължи напред в надпреварата.

Кога е мачът Ливърпул - Челси за Купата на Лигата?

Мърсисайдци ще се опитат да използват домакинското си предимство, докато лондончани пристигат с амбицията да отстранят един от големите си съперници в английския футбол. Челси достигна до тази фаза на турнира след убедителна победа с 6:3 над Лийдс, а предстоящото гостуване представлява далеч по-сериозно изпитание за "сините".

Двубоят между Ливърпул и Челси ще се проведе днес, 28 октомври (сряда), от 22:00 часа българско време. Срещата ще се играе на легендарния стадион "Анфийлд" в Ливърпул.

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По коя телевизия ще дават Ливърпул - Челси?

Феновете на английския футбол в България ще могат да проследят дербито пряко по DIEMA SPORT 2, която ще излъчи сблъсъка от четвъртия кръг на Карабао къп. Победителят ще се класира за четвъртфиналите на турнира, където борбата за трофея навлиза в решителната си фаза.

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