Микел Артета проговори след сензационното отпадане на Арсенал

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира изненадващото отпадане на тима си от "Карабао къп". Лондончани загубиха от четвъртодивизионния Флийтууд на осминафиналите, след като двубоят завърши 1:1 в редовното време, а домакините се наложиха с 5:3 при изпълнението на дузпи. Срещата се игра на стадион "Хайбъри" във Флийтууд, а резултатът се превърна в сериозна изненада предвид разликата в класите между двата отбора.

Артета защити футболистите си

"Преди всичко искам да поздравя Флийтууд за класирането в следващия кръг. За нас това е много тъжен ден, но нямам никакви забележки към футболистите. Не видях нито един играч, който да не изпълнява това, което се изискваше от него.

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Владеехме продължително топката, създадохме много положения и отправихме доста удари. Ако искаш да избегнеш изпълнението на дузпи, трябва да реализираш подобни възможности. Ние не го направихме, а точно в това се състои футболът", заяви Артета.

"В турнирните мачове е трудно, когато съперникът поведе в резултата. През целия двубой ние практически не им позволихме да създадат нищо опасно, докато ние имахме много възможности, но не успяхме да се възползваме от тях. В крайна сметка всичко се решава от дребните детайли. Такъв е футболът. Именно в това е очарованието на подобни турнири, особено в Англия.

Проблемът изобщо не беше в отношението им, иначе сега щях да стоя тук бесен. Тъжен съм, всички сме тъжни. Длъжни сме да защитаваме достойно емблемата на клуба. Нямаше проблем нито със себераздаването, нито с усърдието, нито с желанието за победа. Просто не ни достигна още нещо, за да постигнем по-убедителен резултат. Просто показаното на терена трябваше да намери отражение и в крайния резултат", коментира Артета пред "Скай Спортс".

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