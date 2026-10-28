Новите подигравки на Путинова Русия към Европа и Тръмп за мира в Украйна: От "А" до "Я" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не съм видял още конкретен запис, но съдейки по всичко не виждам нищо ново – това показва желанието на европейците да влязат в преговорния процес, но с какви позиции е големият въпрос. Не виждаме промяна в подхода на Европа да осъжда Русия за агресията и да игнорира защо започна всичко". Тези думи на руския външен министър Сергей Лавров след разговора на руския диктатор Владимир Путин с премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре и с президента на Финландия Александър Стуб показват ясно, че Кремъл няма намерение да търси скорошен мир в Украйна. Този разговор, поне съгласно излязлото досега, се превърна в поредната пародия предвид твърдата позиция на Путин как Украйна като западна пионка го застрашава – ОЩЕ:

🚨 Just as expected. The Kremlin is literally spitting in the faces of the leaders of Norway and Finland after their call with Putin “Apparently, nothing new was said. This only shows the Europeans’ desire to force their way into the negotiation process,” Lavrov said. The Russian foreign minister mockingly added that Europe has no chance of getting a seat at the negotiating table — because the EU “consistently condemns Russia and demands an end to the aggression, completely ignoring how it all began.” That last part was particularly amusing. And how exactly did it all begin, I wonder? — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026

Лавров говори на среща с главните редактори на няколко африкански медии, в рамките на голямата среща (8-мо издание) "Русия – Африка", която се състоя вчера в Москва. И си каза директно, че скоро край на войната в Украйна няма да има, тя ще става по-лоша, демонстрирайки намерението на режима на Путин да не спира с военните действия и военните престъпления. А през това време украински дронове пак затвориха летищата в руската столица, докато украинският външен министър Андрий Сибиха благодари на лидерите на Финландия и Швеция за активната им подкрепа в дипломацията да бъде постигнат мир. "Украйна иска да прекрати тази война – имаме двустранни предложения и решения", добави той – ОЩЕ: НАТО да се готви за война с Русия: Британският министър на отбраната предупреди, Лавров вижда "по-лоша" война в Украйна (ВИДЕО)

🇺🇦 🇫🇮 🇳🇴 Sybiha thanked Stubb and Støre for their call to Putin “We welcome such active support for our diplomatic efforts and peace process. This call was, as it was mentioned, coordinated with us, and this is the right approach,” Ukraine's foreign minister said. On October 27, Stubb and Støre called Putin to urge him to end the war in Ukraine. In doing so, they broke with a long-standing practice among Western European leaders of avoiding direct contact with the Kremlin. The call was coordinated with Kyiv. What do you think — was calling Putin the right move or not? — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026

Колко точно милиграма акъл има Тръмп?

Подходът на Русия се затвърждава – тотален натиск срещу Европа с надеждата на база "страх" тя да спре да помага активно на Украйна и опити да се въздейства върху най-голямата слабост на американския президент Доналд Тръмп: всичко е пари. Путин го демонстрира прекрасно – с публично изявление как Русия търси възможности за икономическо сътрудничество със САЩ в Арктика, за разработка на находища от полезни изкопаеми. Преди това той се наоплаква как руските газопроводи в Европа били взривени ("Северен поток"), това било тероризъм, традиционните бизнес връзки със Стария континент са подкопани, Европа страда от високи цени, но бързо можело да стане както преди - "евтин" руски газ и петрол да дойдат, защото "Русия е надежден и предвидим партньор" (преди 4 години Путин лично нареди спиране на руския тръбен газ за редица европейски клиенти, включително България). А Financial Times публикува материал, според който руснаците и най-вече Кирил Дмитриев, ръководителя на Руския фонд за чуждестранни инвестиции, предлагат на Тръмп "икономически сладкиши" като съвместния проект за добив на втечнен газ и петрол "Сахалин-1", докато от американска страна се чудят как пак да активират "Северен поток" и петролопровода "Дружба" и то така, че семейство Тръмп също да прибира дял. Това на фона на оставките в голяма американска компания заради подозрения, че е приела пари от Русия за изграждането на терминал за износ на втечнен природен газ на стойност 25 милиарда долара в Аляска – ОЩЕ: Скандал и оставки: Русия дава пари за терминал за втечнен газ на САЩ в Арктика

Putin: Russia is exploring the possibility of cooperation with the U.S. in the Arctic. https://t.co/KjQl3cK4aY — Clash Report (@clashreport) October 27, 2026

При това The New York Times съобщи, че Тръмп мисли да маха още американски санкции срещу Русия, конкретно точно срещу Руския фонд за чуждестранни инвестиции, уж за да има още един лост Путин да бъде убеден да спре да воюва в Украйна. И то след като Лавров изрично каза, че сделката за доставка на руски дизел за САЩ си е просто бизнес сделка, Тръмп не искал нищо друго в замяна т.е. руски отстъпки в Украйна. Bloomberg информира, че Русия е получила приходи от 2,76 милиарда долара от износа на суров петрол по море миналата седмица, което е най-високият седмичен показател от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Стойността на износа е скочила с около 430 милиона долара – пряко следствие от натиска на Тръмп срещу Украйна да не пали руските рафинерии. Reuters добавя, че руските рафинерии са увеличили капацитета си за рафиниране на петрол с 25% т.е. 5 млн. барела петрол дневно след като Тръмп обяви уж енергийно примирие. Последните директни украински въздушни атаки срещу руски рафинерии станаха на 16 октомври, срещу предприятията в Рязан и Сургут. Но за Тръмп всичко това е "голям прогрес" по пътя към мир – ОЩЕ:

Russia's Foreign Minister Lavrov: As for the agreements announced following the telephone conversation between Presidents Putin and Trump concerning diesel fuel supplies, this was a purely business arrangement. There were no conditions whatsoever. There was nothing like, "We will buy diesel fuel from you, and in return you will do something on the political front or on security issues, whether in the Strait of Hormuz or anywhere else." — Clash Report (@clashreport) October 27, 2026

⚡️ Trump promised that a meeting with Putin and Zelenskyy would be arranged “very soon” According to the US president, significant progress has been made toward ending the war between Russia and Ukraine. But Moscow doesn't seem to be listening. Just yesterday, Lavrov declared that the war would continue — with renewed intensity. — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2026

Полският външен министър Радослав Сикорски изрично заяви по адрес на Тръмп и САЩ, че правят грешка като си мислят, че войната в Украйна е война само за земя. Мислят си, че украинците като предадат там 2 града в Донбас, Путин ще спре, защото ще си запази репутацията в очите на руснаците, убеден е Сикорски. Само че най-много да има известна пауза – обаче Русия иска да е глобална суперсила, а без Украйна това е невъзможно, подчерта полският външен министър. И констатира очевидното – Тръмп е възприел стратегия войната да спре независимо при какви условия и бизнесът пак да потръгне. А че действията на Тръмп влияят в широк аспект на способностите на Украйна да спира Русия личи и от материал на La Repubblica, според който вече от декември, 2025 година Италия не доставя на Украйна вече договорени ракети (включително прехващачи), защото чака какво ще стане на изборите за Конгреса в САЩ на 3 ноември. Матео Салвини, който е известен краен популист в Италия и лидер на "Лига", сега е вицепремиер и натиска да се спре всякаква италианска помощ за Украйна - Още: "В Запада успешно е насаден митът, че Русия винаги печели", но историята разказва съвсем друго (ВИДЕО)

Polish Foreign Minister Sikorski on Ukraine: American negotiators are making a mistake by assuming that this is a war only about territory. They think that if Ukraine simply gives up those last two cities in Donbas, Putin will be able to save face and the war will end. There might be some kind of pause. But the Soviet Union minus Ukraine is Russia without great-power status. To be a global superpower, Russia needs Ukraine. — Clash Report (@clashreport) October 27, 2026

Polish Foreign Minister Sikorski: The United States has now adopted a strategy of ending the war on whatever terms are necessary, so that it can return to economic cooperation. But you can end any war by surrendering. So the terms matter. https://t.co/RhBIkSg0f5 — Clash Report (@clashreport) October 27, 2026

🇮🇹 Ukraine has been waiting for military aid from Italy since December last year The package is ready, the missiles are waiting, but there's still no authorization to send them, La Repubblica reports. “The main thing is to delay, delay, delay,” the newspaper describes the current situation. The reason? The US midterm elections on November 3, whose results Rome is waiting for. Meanwhile, Kyiv is waiting for something far from insignificant: the package includes air defense missiles. — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 27 октомври е имало 191 бойни сблъсъка спрямо 196 на 26 октомври. Руснаците са хвърлили 258 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 11 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2535 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 30 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9654 FPV дрона, което е с около 20 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

32 руски пехотни атаки за последното денонощие е регистрирал украинският генщаб в Покровското направление. Още 15 са отчетени североизточно от Покровск и Добропиля, в направлението от Торецк към Константиновка. 17 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. От Славянск на север руските действия видимо са по-малко интензивни за втори пореден ден, като няма нито едно направление там с двуцифрен брой завършени руски пехотни атаки. Z-каналите "Рибар" и "Два майора" лаконично съобщават в дневните си обзори, че при Добропиля, и при Лиман, и при Купянск боевете текат без особено промени. При Добропиля руската военна каляска постепенно се превръща в тиква – почти няма руски напредък, загубите растат. Руските опити за напредък там и при Дружковка, северозападно от Константиновка, вече биват задушавани и с настъпването на зимата окончателно фронтът на двете места ще замръзен, уверен е украинският военен телеграм канал "Офицер". Студът и гладът ще са най-ефективни съюзници на ВСУ при прочистването на руски позиции и на двете места, добавя той.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува втори анализ в рамките на няколко дни за Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе. Той набляга на това, че руснаците искат да елиминират напълно пробива на украинските части южно от пътя Гуляйполе - Велика Новосилка, който е основната най-бърза логистична артерия за цялата руска групировка "Восток". Руската армия стабилизира позициите си там, след като дойдоха подкрепления, уточнява той, като добавя, че в цялото направление, по линиите на реките Янчур и Мокра Яла, украинците укрепват върнатите от тях през тази пролет и лято нови позиции и почти не мислят вече за атака. Руското командване със сигурност иска руските позиции при Комишуваха да бъдат задържани, за да няма допълнителен украински натиск към Велика Новоселка. Друга руска цел – да не паднат под украински контрол селата Солодко и Успеновка, на западния бряг на Янчур, за да не пресекат украинците пътя Гуляйполе – Велика Новоселка. Точно това е ключово – всеки километър напредък по Янчур за украинците ще значи влошаване на ситуацията в тила за Пета общовойскова руска армия, която сега се мъчи от Гуляйполе да стигне до и да превземе Орехов на запад. Тази оценка на Машовец се споделя и от Z-канала "Военен осведомител" (КАРТА). Друга възможност за ВСУ е да вгорчат живота на 36-та общовойскова руска армия в района на селата Шевченко - Вилно Поле - Зелено Поле и едновременно с това да се разположат предни части от Павловка не към Успеновка, а към Новоивановка и Новопол. Това, според Машовец, ще е равносилно на успеха на украинската операция "Вивалди" специално на северния фланг на Лиман, където 20-та общовойскова руска армия отстъпи отвъд река Жребец. Ако стане, то и Пета общовойскова армия ще бъде оголена по фланга си от север в опитите си да настъпи към Орехов, добавя украинският военен експерт.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 88 далекобойни дрона по цели в Украйна и 1 балистична ракета "Искандер-М". 38 от дроновете са били реактивни. Свалени са 31 от тези реактивни дронове, а общо са свалени 71 дрона, като е имало руски удари от преминали през украинската ПВО безпилотни апарати и ракетат на 8 места, сочи сводката на украинските ВВС - ОЩЕ: За една нощ: Украйна подпали втори голям руски завод. Русия пак бомбардира Харков (ВИДЕО)