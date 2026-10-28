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Новите подигравки на Путинова Русия към Европа и Тръмп за мира в Украйна: От "А" до "Я" (ОБЗОР - ВИДЕО)

28 октомври 2026, 10:09 часа 978 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: kremlin.ru
Новите подигравки на Путинова Русия към Европа и Тръмп за мира в Украйна: От "А" до "Я" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не съм видял още конкретен запис, но съдейки по всичко не виждам нищо ново – това показва желанието на европейците да влязат в преговорния процес, но с какви позиции е големият въпрос. Не виждаме промяна в подхода на Европа да осъжда Русия за агресията и да игнорира защо започна всичко". Тези думи на руския външен министър Сергей Лавров след разговора на руския диктатор Владимир Путин с премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре и с президента на Финландия Александър Стуб показват ясно, че Кремъл няма намерение да търси скорошен мир в Украйна. Този разговор, поне съгласно излязлото досега, се превърна в поредната пародия предвид твърдата позиция на Путин как Украйна като западна пионка го застрашава – ОЩЕ:

Лавров говори на среща с главните редактори на няколко африкански медии, в рамките на голямата среща (8-мо издание) "Русия – Африка", която се състоя вчера в Москва. И си каза директно, че скоро край на войната в Украйна няма да има, тя ще става по-лоша, демонстрирайки намерението на режима на Путин да не спира с военните действия и военните престъпления. А през това време украински дронове пак затвориха летищата в руската столица, докато украинският външен министър Андрий Сибиха благодари на лидерите на Финландия и Швеция за активната им подкрепа в дипломацията да бъде постигнат мир. "Украйна иска да прекрати тази война – имаме двустранни предложения и решения", добави той – ОЩЕ: НАТО да се готви за война с Русия: Британският министър на отбраната предупреди, Лавров вижда "по-лоша" война в Украйна (ВИДЕО)

Колко точно милиграма акъл има Тръмп?

Подходът на Русия се затвърждава – тотален натиск срещу Европа с надеждата на база "страх" тя да спре да помага активно на Украйна и опити да се въздейства върху най-голямата слабост на американския президент Доналд Тръмп: всичко е пари. Путин го демонстрира прекрасно – с публично изявление как Русия търси възможности за икономическо сътрудничество със САЩ в Арктика, за разработка на находища от полезни изкопаеми. Преди това той се наоплаква как руските газопроводи в Европа били взривени ("Северен поток"), това било тероризъм, традиционните бизнес връзки със Стария континент са подкопани, Европа страда от високи цени, но бързо можело да стане както преди - "евтин" руски газ и петрол да дойдат, защото "Русия е надежден и предвидим партньор" (преди 4 години Путин лично нареди спиране на руския тръбен газ за редица европейски клиенти, включително България). А Financial Times публикува материал, според който руснаците и най-вече Кирил Дмитриев, ръководителя на Руския фонд за чуждестранни инвестиции, предлагат на Тръмп "икономически сладкиши" като съвместния проект за добив на втечнен газ и петрол "Сахалин-1", докато от американска страна се чудят как пак да активират "Северен поток" и петролопровода "Дружба" и то така, че семейство Тръмп също да прибира дял. Това на фона на оставките в голяма американска компания заради подозрения, че е приела пари от Русия за изграждането на терминал за износ на втечнен природен газ на стойност 25 милиарда долара в Аляска – ОЩЕ: Скандал и оставки: Русия дава пари за терминал за втечнен газ на САЩ в Арктика

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При това The New York Times съобщи, че Тръмп мисли да маха още американски санкции срещу Русия, конкретно точно срещу Руския фонд за чуждестранни инвестиции, уж за да има още един лост Путин да бъде убеден да спре да воюва в Украйна. И то след като Лавров изрично каза, че сделката за доставка на руски дизел за САЩ си е просто бизнес сделка, Тръмп не искал нищо друго в замяна т.е. руски отстъпки в Украйна. Bloomberg информира, че Русия е получила приходи от 2,76 милиарда долара от износа на суров петрол по море миналата седмица, което е най-високият седмичен показател от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Стойността на износа е скочила с около 430 милиона долара – пряко следствие от натиска на Тръмп срещу Украйна да не пали руските рафинерии. Reuters добавя, че руските рафинерии са увеличили капацитета си за рафиниране на петрол с 25% т.е. 5 млн. барела петрол дневно след като Тръмп обяви уж енергийно примирие. Последните директни украински въздушни атаки срещу руски рафинерии станаха на 16 октомври, срещу предприятията в Рязан и Сургут. Но за Тръмп всичко това е "голям прогрес" по пътя към мир – ОЩЕ:

Полският външен министър Радослав Сикорски изрично заяви по адрес на Тръмп и САЩ, че правят грешка като си мислят, че войната в Украйна е война само за земя. Мислят си, че украинците като предадат там 2 града в Донбас, Путин ще спре, защото ще си запази репутацията в очите на руснаците, убеден е Сикорски. Само че най-много да има известна пауза – обаче Русия иска да е глобална суперсила, а без Украйна това е невъзможно, подчерта полският външен министър. И констатира очевидното – Тръмп е възприел стратегия войната да спре независимо при какви условия и бизнесът пак да потръгне. А че действията на Тръмп влияят в широк аспект на способностите на Украйна да спира Русия личи и от материал на La Repubblica, според който вече от декември, 2025 година Италия не доставя на Украйна вече договорени ракети (включително прехващачи), защото чака какво ще стане на изборите за Конгреса в САЩ на 3 ноември. Матео Салвини, който е известен краен популист в Италия и лидер на "Лига", сега е вицепремиер и натиска да се спре всякаква италианска помощ за Украйна - Още: "В Запада успешно е насаден митът, че Русия винаги печели", но историята разказва съвсем друго (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 27 октомври е имало 191 бойни сблъсъка спрямо 196 на 26 октомври. Руснаците са хвърлили 258 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 11 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2535 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 30 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9654 FPV дрона, което е с около 20 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

32 руски пехотни атаки за последното денонощие е регистрирал украинският генщаб в Покровското направление. Още 15 са отчетени североизточно от Покровск и Добропиля, в направлението от Торецк към Константиновка. 17 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. От Славянск на север руските действия видимо са по-малко интензивни за втори пореден ден, като няма нито едно направление там с двуцифрен брой завършени руски пехотни атаки. Z-каналите "Рибар" и "Два майора" лаконично съобщават в дневните си обзори, че при Добропиля, и при Лиман, и при Купянск боевете текат без особено промени. При Добропиля руската военна каляска постепенно се превръща в тиква – почти няма руски напредък, загубите растат. Руските опити за напредък там и при Дружковка, северозападно от Константиновка, вече биват задушавани и с настъпването на зимата окончателно фронтът на двете места ще замръзен, уверен е украинският военен телеграм канал "Офицер". Студът и гладът ще са най-ефективни съюзници на ВСУ при прочистването на руски позиции и на двете места, добавя той.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува втори анализ в рамките на няколко дни за Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе. Той набляга на това, че руснаците искат да елиминират напълно пробива на украинските части южно от пътя Гуляйполе - Велика Новосилка, който е основната най-бърза логистична артерия за цялата руска групировка "Восток". Руската армия стабилизира позициите си там, след като дойдоха подкрепления, уточнява той, като добавя, че в цялото направление, по линиите на реките Янчур и Мокра Яла, украинците укрепват върнатите от тях през тази пролет и лято нови позиции и почти не мислят вече за атака. Руското командване със сигурност иска руските позиции при Комишуваха да бъдат задържани, за да няма допълнителен украински натиск към Велика Новоселка. Друга руска цел – да не паднат под украински контрол селата Солодко и Успеновка, на западния бряг на Янчур, за да не пресекат украинците пътя Гуляйполе – Велика Новоселка. Точно това е ключово – всеки километър напредък по Янчур за украинците ще значи влошаване на ситуацията в тила за Пета общовойскова руска армия, която сега се мъчи от Гуляйполе да стигне до и да превземе Орехов на запад. Тази оценка на Машовец се споделя и от Z-канала "Военен осведомител" (КАРТА). Друга възможност за ВСУ е да вгорчат живота на 36-та общовойскова руска армия в района на селата Шевченко - Вилно Поле - Зелено Поле и едновременно с това да се разположат предни части от Павловка не към Успеновка, а към Новоивановка и Новопол. Това, според Машовец, ще е равносилно на успеха на украинската операция "Вивалди" специално на северния фланг на Лиман, където 20-та общовойскова руска армия отстъпи отвъд река Жребец. Ако стане, то и Пета общовойскова армия ще бъде оголена по фланга си от север в опитите си да настъпи към Орехов, добавя украинският военен експерт.

ОЩЕ: Мир в Украйна, мир в Черно море: Тръмп отстъпва на Путин, Путин не отстъпва за нищо (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 88 далекобойни дрона по цели в Украйна и 1 балистична ракета "Искандер-М". 38 от дроновете са били реактивни. Свалени са 31 от тези реактивни дронове, а общо са свалени 71 дрона, като е имало руски удари от преминали през украинската ПВО безпилотни апарати и ракетат на 8 места, сочи сводката на украинските ВВС - ОЩЕ: За една нощ: Украйна подпали втори голям руски завод. Русия пак бомбардира Харков (ВИДЕО)

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