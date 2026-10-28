Ударени кораби край България:

Навлиза в териториалното ни море: Ще ударят ли ВМС кораба "Khoryv“?

28 октомври 2026, 9:53 часа 1117 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Навлиза в териториалното ни море: Ще ударят ли ВМС кораба "Khoryv“?

Знаете, че в икономическата зона на Черно море България няма суверенитет. Пълен суверенитет имаме в териториалните води. Сега е и моментът да обявя, че имаме нова ситуация с кораба "Khoryv", който дрейфа и навлиза в нашето териториално море. ВМС съвместно с Министерство на транспорта сме предприели необходимите мерки да следваме ситуацията и при необходимост да реагираме", коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов във връзка с ударения от Русия кораб край Констанца.

Припомняме, че корабът с 13-членен екипаж беше атакуван на 23 октомври край Костанца. Според информация на румънската информационна агенция Agerpres ставаше дума за екипаж от 10 украински граждани и 3 азербайджански граждани. Малко след инцидента румънският президент Никушор Дан обвини Русия в ескалация на атаките си по източния фланг на НАТО.

Среща с Турция и Румъния

Министърът инициира среща с представители на Турция и Румъния във връзка със сигурността в Черно море. 

Срещата е предизвикана от ударите по търговски кораби в Черно море. "Имаме подготвени политически изказвания и военни предложения, за да излезем накрая с единно мнение. Това, което ще предложи България е засилване на координацията. Трябва да има координационен механизъм между трите държави", добави още Стоянов. Стана ясно, че са коментирани политически послания и военни мерки, като не е коментиран бъдещ меморандум, който да е отправен към Русия или друга страна.

По думите му рисковете нарастват с всеки изминал ден. "Ние трябва да имаме адекватна реакция трите страни заедно и то така, че да осигурим свободата на корабоплаване. Не трябва да прекъсваме линията на комуникация. Целта на тази координираща среща е точно такава", каза Стоянов.  ОЩЕ: Опасност в икономическата зона на България: Удареният от Русия кораб "Khoryv“ дрейфа в Черно море

Чии са дроновете в Черно море?

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Министърът бе попитан и за произхода на дроновете в Черно море, като уточни, че  разследването е под егидата на "Военна прокуратура" и информация какво е констатирано могат да дадат само те. 

България се включва в проекта за дронове

От думите му стана ясно, че днес на Министерски съвет ще бъде взето решение по два меморандума. "Единият е включване на България в проекта за дронове, а вторият меморандум е за придобиване на зенитни ракети MICA за нашите патрулни кораби", уточни Стоянов. ОЩЕ: След потопения кораб край Констанца: Румъния обвини Русия в ескалация (ВИДЕО)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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