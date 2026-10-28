Войната в Украйна:

Съвсем скоро: САЩ предупредили Персийския залив да се готви за "интензивна" война срещу Иран

28 октомври 2026, 10:07 часа 937 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Съвсем скоро: САЩ предупредили Персийския залив да се готви за "интензивна" война срещу Иран

САЩ са призовали няколко арабски държави от Персийския залив да се подготвят за „кратка, интензивна военна кампания“ срещу Иран след междинните избори за американския Конгрес на 3 ноември, твърди The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с разговорите. Съобщенията, предадени по дипломатически и военни канали, са сред нарастващите признаци, че Вашингтон и Израел подготвят нов кръг от мащабни бойни операции, за да отслабят Техеран и да го принудят да седне на масата за преговори.

Тече засилена американска подготовка

Американските въоръжени сили преместват противоракетна система „Пейтриът“ (Patriot) от Тексас в региона. Също така са преместили войски от бази, където те са били уязвими, докато американските сили попълват запасите си от боеприпаси и подготвят бомбардировачи и изтребители за удари, посочва изданието, позовавайки се на официални лица.

Още: МААЕ и Тръмп с разминавания за иранската ядрена програма

Очаква се допълнителна ударна група със самолетоносач и експедиционна единица на морската пехота да се присъединят към около 20 американски военни кораба в Близкия изток следващия месец.

Какво възнамерява да удари Доналд Тръмп?

Президентът Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение, но клони към „мащабна атака след изборите“, която би могла да бъде насочена срещу иранската инфраструктура и срещу ядрени обекти, пише в материала, като се цитират хора, запознати с неговите намерения.

Белият дом е отказал да коментира „чувствителни военни планове, които може да съществуват, а може и да не съществуват“.

Още: Моджтаба Хаменей обяви иранските условия и ред да се стигне до мир със САЩ (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Президентът Тръмп запазва всички варианти на масата, за да гарантира, че Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие“, казват от пресцентъра пред WSJ.

Снимка: Getty Images

В изказване по време на предизборен митинг в Тексас във вторник Тръмп заяви: "Ние унищожихме капацитета на Иран за обогатяване на уран чрез операциите "Среднощен чук" и "Епична ярост" и ги победихме военно, финансово и по всички други начини. И всичко това ще приключи много скоро. Това може да приключи, когато аз реша, че трябва да приключи".

Защо тогава обаче Ормузкият проток остава ефективно затворен, а Иран не се е предал и САЩ ще воюват още срещу Ислямската република, Тръмп не уточнява.

Президентът на САЩ вече е заявявал, че няма да атакува Иран преди междинните избори.

Още: Иран заплаши Германия, а Тръмп каза: Днес няма да бомбардираме (ВИДЕО)

Щатите и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, което накара Техеран да отвърне с ракетни атаки и нападения с дронове в региона и да затвори пролива Ормуз - ключов маршрут за глобалните доставки на петрол и втечнен газ.

През юни беше подписан меморандум за разбирателство между САЩ и Иран, който трябваше да проправи пътя към окончателно мирно споразумение, но той се провали поради разногласия, включително по въпроса за преминаването на кораби през протока.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Иран САЩ Персийски залив война Иран
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес