На „Герена“ парите вече не са проблем: Левски отказал 1,5 милиона евро за Сангаре!

Финансовото състояние на Левски рязко се е подобрило след идването на новия собственик Атанас Бостанджиев. Поне това показват действията на „сините“ на трансферния пазар. В последните няколко дни столичани представиха двама нови футболисти – Рейналдо и Давид Кусо. Според различни информации за първия са били платени 1,5 милиона евро. Вторият пък е акостирал на „Герена“ за около 1 милион, което е доказателство, че клубът няма да жали средства, за привличането на качествени състезатели.

Левски е отхвърлил оферта на Ал-Ахли за нападателя

Шефовете на Левски обаче не искат да се разделят и с част от основните си играчи, въпреки че в офисите на „сините“ са пристигнали сериозни оферти за правата им. Според информация на колегите от „Тема спорт“ ръководството на родния гранд е отказало 1,5 милиона евро за нападателя Мустафа Сангаре. Предложението е било от египетския Ал-Ахли, който отдавна следи 27-годишния таран.

На този етап „сините“ не възнамеряват да продават звездите си

На този етап от Левски не възнамеряват да продават звездите си. Причината е, че „сините“ се надяват на добро представяне в евротурнирите, а това няма как да се случи без основните играчи в състава на Хулио Веласкес. Все пак е възможно столичани да се разделят с някои от водещите си състезатели, но се очаква това да се случи чак в началото на септември – точно преди затварянето на трансферния прозорец.

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