Левски удари на камък в опита си да вземе национал на България от Черно море

Левски е ударил на камък в опита си да привлече една от младите звезди в състава на Черно море. Става въпрос за новоизлюпения национал на България – Берк Бейхан. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите „сините“ са искали да вземат 21-годишния дефанзивен полузащитник, за да могат по-лесно да отговорят на новото правило на БФС, свързано с налагането на млади родни футболисти.

От Черно море нямат намерение да пуснат Берк Бейхан в нито един български отбор

От Левски са се свързали с колегите си от Черно море, за да обсъдят евентуалното преминаване на Берк Бейхан на стадион „Георги Аспарухов“. „Сините“ обаче са получили отказ от ръководството на варненци. Шефовете на „Тича“ са били категорични, че няма да пуснат полузащитника нито на „Герена“, нито в друг български отбор. Причината е, че в Черно море стягат състав, в който да има доминиращо присъствие на собствени кадри, а халфът трябва да има водеща роля в него.

Халфът е един от най-стабилните футболисти на варненци

Берк Бейхан дебютира за първия отбор на Черно море в средата на март 2023 година, когато се появява като резерва при победата с 3:0 над Септември София. Лека-полека той си спечели мястото в титулярния състав на варненци и до момента е изиграл общо 57 двубоя за тима във всички турнири. В тях той се е отличил с четири попадения, а също така е направил и две асистенции. Бейхан има договор с „моряците“ до лятото на 2028-ма, като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 600 000 евро.

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