НА ЖИВО: ЦСКА - Левски, следете Вечното дерби тук!

Двата столични гранда ЦСКА и Левски излизат днес един срещу друг в голямото дерби от 30-ия кръг на Първа лига. Срещата е от огромно значение за целите и на двата клуба до края на сезона, като ще се състои на Националния стадион "Васил Левски" в София. На трибуните се очакват близо 30 000 зрители, като мачът започва в 16:00 часа българско време и ще можете да го проследите НА ЖИВО в Actualno.com!

Левски влиза в дербито като лидер в класирането с актив от 69 точки - с 9 пред втория Лудогорец, за който предстои гостуване на Арда Кърджали в сряда. ЦСКА пък заема четвърто място с 55 точки, като тимът се стреми най-вече към третото място в шампионата, но водещата цел е Купата на България, където предстоят два полуфинални сблъсъка с Лудогорец.

За Христо Янев и компания нова победа във Вечното дерби може да им вдъхне допълнителна мотивация за тежките сблъсъци с Лудогорец за Купата. Припомняме, че през есента Янев успя да победи отбора на Хулио Веласкес с 1:0 на Националния стадион "Васил Левски" след гол на Джеймс Ето'о. Веласкес, който няма да бъде край тъчлинията заради натрупани картони, пък ще иска да покаже, че може да печели и големи мачове.