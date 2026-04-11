“Майсторът“ от Бистрица предсказа победителя от ЦСКА-Левски, не подмина и съдиите

11 април 2026, 21:02 часа 991 прочитания 0 коментара

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, който е познат с коментарите си в социалните мрежи на тема български футбол, се изказа и по най-горещата тема, свързана с родните терени. Става въпрос за дербито между Левски и ЦСКА, което предстои да се изиграе през последния кръг от редовния сезон в Първа лига. Найденов предрече, че Левски ще излезе победител от сблъсъка, но не пропусна да коментира и темата за съдийската бригада, която ще води мача.

Цветомир Найденов: “Победа за Левски“

В коментар на публикация в социалните мрежи фен зададе въпрос към Цветомир Найденов: “Майсторе, ти си добър – дай една прогноза за тоя мач, че идея нямам какво да очаквам“. В отговор Найденов беше кратък, но категоричен: “Победа за Левски“. Срещата между двата отбора ще се проведе в понеделник, 13 април, от 16 ч. на Националния стадион “Васил Левски“.

Цветомир Найденов

“Има баланс, спокойно“

Вече в своя публикация, Цветомир Найденов не пропусна да направи коментара си за съдийската бригада, на която е поверено дербито между Левски и ЦСКА. Главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски, а негови асистенти ще са Георги Тодоров и Иво Колев. За ВАР системата ще отговарят Никола Попов и Димитър Димитров. Ето какво написа финансовият благодетел на ЦСКА 1948: “ Главен съдия е Гребенчето, а ВАР е Попи, а асистент ВАР е Каубоя с дузпата Флекс. Има БАЛАНС, спокойно!“.

Николай Илиев Отговорен редактор
