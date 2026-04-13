Правителството на Гюров:

Денков: Унгарците избраха свободата, моделът "Орбан" си отива

13 април 2026, 13:37 часа 437 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Унгарците избраха свободата - моделът "Орбан" си отива. Изхвърлиха го от властта с рекордна избирателна активност от близо 80%. Демокрацията в Унгария и в цяла Европа днес победи! Това написа бившият министър-председател, а сега зам.-председател на "Продължаваме промяната" и кандидат за народен представител акад. Николай Денков във Фейсбук. Още: ПП с официална позиция защо Орбан загуби

За 16 г. управление Виктор Орбан върна страната си години назад. Превърна я в най-бедната държава в Европа, със завладени институции, контролирани медии и мащабна корупция в полза на семейството му и близките до него кръгове, посочи Денков. 

Според Денков - Орбан срина една от най-успелите източноевропейски страни членки на ЕС до последните места по икономически растеж и върховенство на правото. Вместо да вложи европейските средства за подобряване на живота на народа си, Орбан ги използва за лично забогатяване, създаване на зависимости и серия от национални предателства, обясни акад. Денков. 

"Познато ли ви е? Моделът "Орбан" е същият като модела "Пеевски-Борисов". Затова изборните резултати в Унгария са важни и за България", добави той. 

"Поздравления за партия Тиса и лидера ѝ Петер Мадяр! Пожелавам му много кураж! Кураж и издръжливост за това, което предстои. Защото както и у нас, освобождаването на завладяната държава и връщането на справедливостта ще е труден процес, в който унгарците ще срещнат огромна вътрешна съпротива от подчинените чиновници в унгарските институции. Както се случва и у нас. Успех на Унгария!", отбеляза бившият министър-председател.

Той открои, че за България решаващата дата е 19 април. Да гласуваме масово и да изхвърлим завинаги модела "Пеевски-Борисов", който корумпира, репресира и ограбва българите от възможностите и мечтите им. И заедно да изградим една богата и справедлива държава", завърши акад. Николай Денков. 

Още: Кирил Петков с обяснение защо Орбан загуби

Антон Иванов
Още от Политика
Интересно от мрежата
