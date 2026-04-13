Магнитни бури през седмицата 13-19 април 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 13 до 19 април 2026 г. не се очаква да има дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 13 април ще бъде от степен 3, а на 15 април - 4. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ за същия ден стойността на показателя ще е 3.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 13 април 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 3. Това е повишена геомагнитната активност и може предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания. Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за справяне с проблема

Магнитни бури в периода 13.04.26 - 19.04.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 13 април 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 3, а на 19 април - 4. Това може да доведе до здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2026 Apr 13 - 3

2026 Apr 14 - 3

2026 Apr 15 - 3

2026 Apr 16 - 3

2026 Apr 17 - 2

2026 Apr 18 - 3

2026 Apr 19 - 4

