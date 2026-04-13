Перничанинът, пред когото Роналдо се пречупи: Историята за българина, спрял Кристиано цели два пъти

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Понякога съдбата ти помага да направиш нещо велико. Някои могат да се усъмнят в чистотата на успеха ти, други да го нарекат просто късмет. Но когато го направиш два пъти, всички те признават за герой. Именно такъв е случаят на вратаря от Перник Владислав Стоянов, който на два пъти спря свтовната суперзвезда Кристиано Роналдо и се превърна в неговия кошмар както с екипа на Лудогорец, така и с националния отбор на България.

Владо Стоянов спаси дузпа на Кристиано Роналдо в Шампионска лига

Историята на Владо Стоянов и Кристиано Роналдо започва още през вече далечната 2014 г. На 1 октомври Лудогорец посреща Реал Мадрид на Националния стадион "Васил Левски" в София. Мачът е от групите на Шампионска лига, а смелите "орли" се изправят срещу преливащият от звезди отбор на "кралете". А звездният момент на Владо Стоянов идва още в 11-тата минута. Лудогорец вече води с 1:0, а голмайстор е Марселиньо. Реал Мадрид е получил дузпа, а Кристиано Роналдо застава зад топката. Срещу него е само стената от Перник - Стоянов. Роналдо се засилва, бие и... Владо Стояов спасява! Кой би предположил? Български вратар спасява дузпа на величието Кристиано Роналдо!

В крайна сметка португалецът отбелязва втората дузпа в двубоя, а Карим Бензема оформя крайното 2:1 в полза на "кралете". Но статистиката показва, че Владо Стоянов е посрещнал цели 18 удара онази вечер, като е направил 5 спасявания.

Португалия държеше България под постоянен натиск

И ако тогава някой си е помислил, че това Владо Стоянов да хване дузпа на Кристиано Роналдо е късмет, то след втората им среща, това се е променило. 25 март 2016 г. Португалия приема България в приятелска среща. На върха на атаката на "мореплавателите" и капитан на отбора е Роналдо. А врататата на "лъвовете" пази негов стар познайник - стената от Перник. Сращата започва динамично, като Владо Стоянов спасява удар на Кристиано още в първите секунди. Следват безброй атаки на португалците, който масово завършват с изстрели на Роналдо, но мрежата на Стоянов остава "суха".

Владо Стоянов спаси още една дузпа на Роналдо

В 19-тата минута Марселиньо отново откри резултата, в дебюта си с националната фланелка на България. Но това единствено направи португалците по-безмилостни. В 27-мата минута Кристиано Роналдо изпълни пряк свободен удар, който се устреми към българската врата. Но Владо Стоянов беше вездесъщ и отрази удара. Последваха нови атаки на домакините, но без особен успех. И така до 67-мата минута. Кристиано Роналдо отново си заложи топката на бялата точка срещу Владо Стоянов. За трети път. Една спасена, една вкарана. Роналдо се засилва, бие и... Владо Стоянов отново спасява! Владо Стоянов се превръща в кошмара на Кристиано Роналдо.

До края на мача перничанинът е посрещнал общо 19 уадара, като е направил 11 спасявания. Но този път мрежата му остава "суха". България побеждава Португалия с 1:0. А Владо Стоянов е спасил втора дузпа на Роналдо. И ако през 2014 г. някой си е помислил, че това може да се дължи на късмета, то през 2016 г. стената от Перник доказа, че държи съдбата, а и дузпите на Роналдо, в собствените си ръце.

Автор: Николай Илиев



