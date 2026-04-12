Определиха топ 50 българи: Стоичков е първи, Божинов е в класацията, действащ футболист също присъства

12 април 2026, 0:35 часа 524 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com/БГНЕС
Определиха топ 50 българи: Стоичков е първи, Божинов е в класацията, действащ футболист също присъства

Авторитетното испанско издание “Кодро“ определи топ 50 български футболисти. Очаквано, класацията оглави единственият българин, ставал носител на “Златната топка“ – Христо Стоичков. Знакови имена като Георги Аспарухов-Гунди, Димитър Бербатов, Христо Бонев-Зума, Красимир Балъков и още много други я допълват. Изненадващо или не, в нея попадат и имена от по-скорошната история на българския футбол – Валери Божинов и настоящият капитан на националния отбор Кирил Десподов.

Христо Стоичков е най-добрият български футболист, Гунди и Бербатов допълват топ 3

Естествено, първенец при футболистите на България е носителят на “Златната топка“ за 1994 г. Христо Стоичков. Втори е Георги Аспарухов-Гунди, а трети се класира Димитър Бербатов. Топ 5 допълват Христо Бонев-Зума и Красимир Балъков. Останалите футболисти от първите 10 са Емил Костадинов, Петър Жеков, Стилян Петров, Трифон Иванов и Димитър Пенев.

Валери Божинов и Кирил Десподов също попадат в топ 50 български футболисти

Изненадващо или не, в класацията попадат две имена от по-модерната история на българския футбол. Под №50 е Валери Божинов, а 49-ти е настоящият футболист на ПАОК и капитан на националния отбор на България Кирил Десподов. В публикацията в социалните мрежи, с която “Кодро“ популяризира своя топ 50 на български футболисти не се упоменава по какви критерии са избирани футболистите. Футболист, който сякаш можеше да се изкачи на по-високо място, отколкото е поставен е Динко Дерменджиев-Чико, който е под номер 29. А играч, който остана извън топ 50, а спрямо имената, които са вписани в класацията, може би трябваше да намери място там е Ивелин Попов.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Георги Аспарухов Христо Стоичков Национален отбор по футбол Димитър Бербатов Валери Божинов Кирил Десподов
