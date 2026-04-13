Тръмп обяви кога започва морската блокада срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви точния час, в който Щатите ще започнат да блокират морския трафик, влизащ и излизащ от иранските пристанища днес. "На 13 април в 17:00 ч. московско време, САЩ ще започнат да блокират плавателни съдове, влизащи или напускащи ирански пристанища. Благодаря ви за вниманието!“, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social. Още: Тръмп разпореди "незабавна" блокада на Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп даде нов сигнал за ескалация на напрежението с Иран. Ходът идва непосредствено след провала на преговорите между САЩ и Иран, които приключиха без споразумение. Основният спор остава ядрената програма на Иран и условията, поставени от Вашингтон.

Американският президент вече заплаши с незабавно налагане на 50% мита върху всяка държава, която снабдява Иран с оръжие – мярка, която би засегнала целия ѝ износ към САЩ.

Припомняме, че малко по-рано Централното командване на САЩ заяви, че няма да възпрепятства движението на плавателни съдове, „преминаващи транзитно през Ормузкия проток до или от пристанища, различни от Иран“.

