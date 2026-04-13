Тръмп обяви кога започва морската блокада срещу Иран

13 април 2026, 10:29 часа 683 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Тръмп обяви кога започва морската блокада срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви точния час, в който Щатите ще започнат да блокират морския трафик, влизащ и излизащ от иранските пристанища днес. "На 13 април в 17:00 ч. московско време, САЩ ще започнат да блокират плавателни съдове, влизащи или напускащи ирански пристанища. Благодаря ви за вниманието!“, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social. Още: Тръмп разпореди "незабавна" блокада на Ормузкия проток

Какво ще направи Тръмп?

Американският президент Доналд Тръмп даде нов сигнал за ескалация на напрежението с Иран. Ходът идва непосредствено след провала на преговорите между САЩ и Иран, които приключиха без споразумение. Основният спор остава ядрената програма на Иран и условията, поставени от Вашингтон.

Американският президент вече заплаши с незабавно налагане на 50% мита върху всяка държава, която снабдява Иран с оръжие – мярка, която би засегнала целия ѝ износ към САЩ.

Припомняме, че малко по-рано Централното командване на САЩ заяви, че няма да възпрепятства движението на плавателни съдове, „преминаващи транзитно през Ормузкия проток до или от пристанища, различни от Иран“. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
