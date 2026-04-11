Последният капитан на ЦСКА: “Срещите са тежки, мачът ще бъде последният оцелял“

Вечното дерби между ЦСКА и Левски наближава. Емоциите стават все по-големи, а зарядът се усеща все по-силен. Йоанис Питас, който изведе “армейците“ с капитанската лента в последния им мач – победа с 1:0 срещу Монтана, даде интервю пред колегите от NOVA, в което сподели мнението си за предстоящия сблъсък. Според него всички срещи между двата отбора са еднакво тежки, а предстоящото дерби ще бъде за „последният оцелял“.

Йоанис Питас: " Ще бъде труден двубой"

Ето какво каза Йоанис Питас: “ Разбира се, че излизаме срещу Левски за победа. И сме уверени, че можем да я постигнем. Мачовете със „сините“ винаги са еднакво тежки. Ще бъде труден двубой с много битка и напрежение. Сложно е да се предскаже кой ще победи. Но аз познавам отбора и щаба на ЦСКА, и знам, че ако трябва, ще умрем на терена, за да вземем трите точки в понеделник. Ако трябва да опиша мача с една дума, това ще бъде последният оцелял“.

Питас е вторият голмайстор на ЦСКА

Йоанис Питас е втори в класацията за голмайстор на Първа лига, що се отнася до играчи на ЦСКА. Той е отбелязал 8 гола, а над него е само Сантиаго Годой с 12 попадения. В първото дерби от сезона с Левски той изигра над 100 минути, като беше един от най-активните играчи за “армейците“. ЦСКА е на 4-то място в Първа лига преди изиграването на последния кръг от редовния сезон. “Червените“ спечелиха 55 точки от 29 мача – 16 победи, 7 равенства и 6 загуби.

