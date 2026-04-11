Магията на “Герена“ го завладя: Още една звезда зачеркна хиляди, за да играе за Левски

През последната седмица стана ясно, че една от звездите на Левски – Светослав Вуцов, е отказал много пари, за да остане на “Герена“. Оказва се, че не само той е направил нещо подобно, за да носи синята фланелка. Мустафа Сангаре участва в подкаст, където разказа как президентът на бившия му клуб Варзим е отказал много оферти, включително и две на Левски, за правата на нападателя. Той сподели още, че е жертвал заплати и премии, за да осъществи трансфера си на “Герена“.

Мустафа Сангаре: “Той беше категоричен, че няма да ме продаде“

Мустафа Сангаре участва в подкаста на Юс, където разказа интересната история. Той е вторият футболист за последната седмица, за когото става ясно, че се е лишил от голяма сума пари, за да играе за Левски. Същото е направил и Светослав Вуцов. Ето какво разказа Сангаре: “ Президентът на Варзим постоянно спъваше възможността за мой трансфер. Имаше оферта за мен от друг португалски отбор за 100 хиляди, която той отказа. Той беше категоричен, че няма да ме продаде за по-малко от 150 хиляди евро.

“Бях сигурен, че трябва да направя този трансфер“

Преди да дойде първата оферта от Левски отказа да ме продаде на два отбора. Първата оферта на Левски беше за 100 хиляди евро и той отново я отхвърли. След това от Левски постъпи предложение за 110 хиляди евро и той също отказа да ме продаде. Тогава говорих с агента си, жертвах 5 заплати и премии с Варзим, за да може трансферът в Левски да бъде осъществен, бях сигурен, че трябва да направя този трансфер.

Левски има фенбаза, на която не можеш да откажеш. Не може да бъде сравнявано с отборите, които бях играл до този момент. Благодарение на мачовете ми с екипа на Левски стигнах до националния отбор на Мали. Преминах през много трудности, за да дойда тук“.

