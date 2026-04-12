Войната в Украйна:

Арсенал, пази се! Сити унищожи Челси и показа мускули в критичен момент в борбата за титлата

12 април 2026, 20:26 часа 532 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Арсенал, пази се! Сити унищожи Челси и показа мускули в критичен момент в борбата за титлата

Манчестър Сити разгроми Челси с 3:0 при визитата си на „Стамфорд Бридж“ в дерби от 32-рия кръг на Висшата лига. Лондончани играха по-добре през първата част, но не съумяха да материализират превъзходството си. След почивката Раян Шерки блесна с две асистенции към Ник О'Райли и Марк Гехи, които прекършиха съперника. В 68-ата минута Жереми Доку уби интригата. "Гражданите" се доближиха на 6 точки от лидера Арсенал, като в следващия кръг двата отбора се изправят един срещу друг. Челси е шести с 48 пункта.

Сити осъществи начален натиск, но в петата минута Челси можеше да стигне до гол, ако Памър бе по-точен. Малко по-късно Педро финтира няколко противници и пусна за Кукурея, който се разписа. Голът обаче бе отменен заради засада на испанеца. В 19-ата минута Донарума трябваше да показва рефлекс, за да избие изстрел на Нето.

Едва след половин час игра момчетата на Гуардиола създадоха нещо по-интересно. Силва шутира от движение, но Санчес реагира подобаващо. След почивката гостите показаха коренно различно лице. Обрачът около защитата на Челси се затягаше все по-силно. В 51-вата минута логичното се случи. Шерки центрира за О'Райли, който засече за 0:1.

Около 60-ата минута Аут-Нури замени принудително О'Райли. Челси се посъбуди. Изстрел на Палмър рикошира и излезе в корнер. В 68-ата минута пресата на "гражданите" принуди Кайседо да сгреши във фрапантна зона. Доку открадна и наниза трети гол в срещата. В следващите минути Педро и Кукурея стреляха извън целта.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

За Сити Хусанов пробва късмета си с опасен шут от дистанция, но топката излезе в аут. В 84-тата минута Донарума блесна със спасяване при удар от близко разстояние на Кукурея. До края гостите изтърваха още няколко възможности.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Сити Челси Висша лига
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес