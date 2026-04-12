Арсенал, пази се! Сити унищожи Челси и показа мускули в критичен момент в борбата за титлата

Манчестър Сити разгроми Челси с 3:0 при визитата си на „Стамфорд Бридж“ в дерби от 32-рия кръг на Висшата лига. Лондончани играха по-добре през първата част, но не съумяха да материализират превъзходството си. След почивката Раян Шерки блесна с две асистенции към Ник О'Райли и Марк Гехи, които прекършиха съперника. В 68-ата минута Жереми Доку уби интригата. "Гражданите" се доближиха на 6 точки от лидера Арсенал, като в следващия кръг двата отбора се изправят един срещу друг. Челси е шести с 48 пункта.

Арсенал, гледате ли? Сити разглоби Челси и прати брутално съобщение до "топчиите"

Сити осъществи начален натиск, но в петата минута Челси можеше да стигне до гол, ако Памър бе по-точен. Малко по-късно Педро финтира няколко противници и пусна за Кукурея, който се разписа. Голът обаче бе отменен заради засада на испанеца. В 19-ата минута Донарума трябваше да показва рефлекс, за да избие изстрел на Нето.

Едва след половин час игра момчетата на Гуардиола създадоха нещо по-интересно. Силва шутира от движение, но Санчес реагира подобаващо. След почивката гостите показаха коренно различно лице. Обрачът около защитата на Челси се затягаше все по-силно. В 51-вата минута логичното се случи. Шерки центрира за О'Райли, който засече за 0:1.

Около 60-ата минута Аут-Нури замени принудително О'Райли. Челси се посъбуди. Изстрел на Палмър рикошира и излезе в корнер. В 68-ата минута пресата на "гражданите" принуди Кайседо да сгреши във фрапантна зона. Доку открадна и наниза трети гол в срещата. В следващите минути Педро и Кукурея стреляха извън целта.

За Сити Хусанов пробва късмета си с опасен шут от дистанция, но топката излезе в аут. В 84-тата минута Донарума блесна със спасяване при удар от близко разстояние на Кукурея. До края гостите изтърваха още няколко възможности.

