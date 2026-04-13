ПП с официална позиция защо Орбан загуби

Вчера унгарците избраха демокрацията, вместо авторитаризма, Европа, вместо Русия и по-добро икономическо бъдеще, вместо да са най-бедната държава в Европа. Падането на Виктор Орбан от власт е ясен сигнал: когато демокрацията бъде подменена с корупция, зависимости и популизъм, гражданите рано или късно си връщат държавата. Унгария избра Европа. Унгарците избраха свободата пред страха и контрола. Това се казва в позиция на "Продължаваме промяната", изпратена до медиите. Още: Кирил Петков с обяснение защо Орбан загуби

Моделът „Орбан“ си отиде. Изхвърлиха го от властта с рекордна избирателна активност от близо 80%. В продължение на години моделът „Орбан“ превърна Унгария от една от най-успешните източноевропейски икономики в най-бедната държава в ЕС – със завладени институции, подчинени медии и системна корупция в полза на тесен кръг около властта. Вместо да вложи европейските средства за подобряване на живота на народа си, Орбан ги използва за лично забогатяване, създаване на зависимости и серия от национални предателства.

Всичко това ни е познато и у нас. Моделът „Пеевски–Борисов“ е българското отражение на същата система – концентрация на власт, зависимости, източване на публични ресурси и спиране на развитието на страната. Унгарците показаха, че този модел не е вечен. Че може да бъде победен – с масово гласуване, с кураж и с ясна посока.

Икономическите резултати също са категорични. Докато Орбан залагаше на популизъм, административни тавани на цените и зависимост от руски енергийни ресурси, резултатът беше най- високата инфлация в ЕС и обедняване. България избра различен път – икономическият модел на Асен Василев – изпреварващ ръст на доходите, подкрепа за хората и бизнеса и финансова дисциплина в рамките на Мастрихтските критерии.

Докато Орбан се опитваше да бори инфлацията с административни мерки – които доведоха до дефицити – в България фокусът беше върху това доходите да растат по-бързо от цените. Резултатът? Българското семейство в момента има по-висока покупателна способност от унгарското. За първи път от десетилетия страната ни изпреварва държава от Вишеградската четворка по реално потребление.

Това показва, че вропейският път и инвестицията в хората работят. Корупцията и авторитаризмът водят до бедност.

Днес България е изправена пред същия избор - силна България в силна Европа – или периферия, управлявана чрез страх, зависимости и задкулисие.

Унгария показа как се прави. С рекордна избирателна активност гражданите изхвърлиха от властта модел, който ги дърпаше назад. Това е урок и за нас.

На 19 април България има шанс да направи същото.

Призоваваме всички български граждани:



Гласувайте. Масово. Решително.

За да прекъснем окончателно модела на корупция и зависимости.

За да върнем държавата на хората.

За да изградим богата, справедлива и европейска България.

Асен Василев

Промяната е възможна. И зависи от всеки един от нас.

Протести. Избори. Орбан отива в историята. Унгария избра Европа.

Изборът пред България също е ясен: Силна България в силна Европа. За да не се налага пак с протести да сваляме местните почитатели на Орбан.

Орбан направи унгарците най-бедни в Европа.

Те му биха шута.

Унгарците минаха над 70% избирателна активност. Ако и ние го направим следващата седмица, Борисов и Пеевски ще са чао с под 80 депутати.

