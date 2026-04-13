Отиде си един от най-ярките гласове на българската естрада

На 97-годишна възраст почина доайенът и един от най-ярките гласове на българската естрада Маргрет Николова, съобщиха БНТ и "24 часа". Повече от 50 години на сцената Маргрет Николова е изнесла над 9400 концерта, а богатият й ререртоар съдържа повече от 600 песни.

За нея композиторката Зорница Попова създава музиката към песента "Да бъдеш жена" по текст на Блага Димитрова, други композитори, писали за нея песни, са Тончо Русев, Йосиф Цанков, Светозар Русинов, Ангел Заберски, Петър Ступел.

Печели голямата награда в първото издание на "Златния Орфей", същата година е наградена и в конкурса "Мелодия на годината".

Коя е Маргрет Николова?

Маргрет Николова е родена на 10 октомври 1928 г. в София. Завършва БДК в София през 1951 г. със специалностите „пиано“ и „пеене“. Солистка е на художествения колектив „Лиляна Димитрова“ при ЦК на РМС през периода 1945 – 1948 г. Кариерата ѝ започва в Представителния ансамбъл на МВР през 1948 г., с прекъсване от 1960 г., но след време се връща в него и работи до пенсионирането си през 1988 г. През 1960 г. постъпва в смесения хор на Българското национално радио, а от 1963 до 1977 г. е солистка на Армейския естраден състав към Театъра на народната армия.

Концертната дейност на певицата, която продължава повече от 50 години, включва 9400 концерта, 34 гастроли в 13 страни и участия в спектакли в Русия, Полша, Иран, Финландия, Унгария, Сърбия, Чехия, Германия, Куба, Алжир, Англия и Австрия.

Лауреат на 6 български и международни конкурса и е носител на 12 високи държавни отличия и много почетни грамоти от културни обществени организации. Има над 600 песни от български и чуждестранни композитори.

Певицата, освен поп музика, пее отлично стари градски песни, както и руски романси. Записала е дуетни албуми с Николай Любенов и Петър Петров. С Петър Петров записва само стари градски песни, а романси – с Николай Любенов. През 1983 г. е издадена първата им дългосвиреща плоча с руски романси, като в нея романсите за пръв път са записани в дуетна форма. В репертоара си има дуети и с Кирил Семов, Петър Чернев и Георги Кордов.

Работила е с оркестър „Гамбринус“, Бони Милчева, Мими Севлиева и Иван Петров. В „Балкантон“, БНР и БНТ записва 259 песни, от които 180 от български автори, 27 стари градски песни, 11 руски романса, 41 френски, руски, италиански, гръцки, полски, унгарски, немски и от други композитори. Има 52 участия в телевизионни филми. Маргарет Николова е била член на журито от основаването на фестивала „Златен кестен“ в Петрич и председател на журито на фестивала за стари градски песни „Под липите“ в Стара Загора.

Източник: Уикипедия