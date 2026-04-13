13 април 2026, 11:42 часа 240 прочитания 0 коментара
Кирил Петков с обяснение защо Орбан загуби

Докато Виктор Орбан залагаше на популизъм, изкуствени тавани на цените и пълна зависимост от руски енергийни ресурси, Унгария се превърна в „болния човек” на Европа. Резултатът е налице: исторически най-високата инфлация в ЕС и прогресивно обедняване. Това написа бившият премиер и бивш съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков във Фейсбук. Още: "Стоп на модела "Орбан": Унгария се връща там, където принадлежи

По думите му в същото време икономическият модел на Асен Василев – базиран на изпреварващ ръст на доходите, подкрепа за потреблението и фискална дисциплина в рамките на Маастрихтските критерии – даде неочакван за скептиците резултат.

Моделът "Орбан" и моделът "Асен Василев"

Според Петков реалността се измерва в действително индивидуално потребление. Това е индексът, който показва не колко е богата държавата на хартия, а колко стоки и услуги реално влизат в дома на обикновения човек, обясни той. И даде пример, че в България това е моделът на Асен Василев – чрез последователно вдигане на минималната заплата и пенсиите страната ни достигна 74% от средното европейско потребление.

Според моделът на „Орбан“ е затънал на дъното със 72% действително индивидуално потребление.

Впоследствие Петков поясни и защо моделът на Асен Василев победи? „Докато Орбан се опитваше да бори инфлацията с административни мерки – които доведоха до дефицити – в България фокусът беше върху това доходите да растат по-бързо от цените. Резултатът? Българското семейство в момента има по-висока покупателна способност от унгарското“, коментира Кирил Петков.

Той посочи, че за първи път от десетилетия България не е последна по стандарт на живот, изпреварвайки държава от Вишеградската четворка. Оказва се, че европейският път и инвестицията в хората работят по-добре от „специалните сделки” с Москва и авторитарното управление, добави бившият премиер.

„Затова ви моля – не се хващайте на популистки въдици като „трябва да управляваме като Орбан” или „ако купуваме руски газ и петрол, ще забогатеем”. Точно тези лъжи докараха Орбан до провала му. Икономическата стратегия на Асен Василев – вдигане на доходите без вдигане на данъците, чрез спиране на кражбите – е начинът да продължим да живеем все по-добре в България“, каза още той. 

Антон Иванов
