Ас на Левски е отказал 8-10 пъти по-голяма заплата от друг клуб, защото иска да е шампион със "сините"!

Вратарят на Левски Светослав Вуцов е отказал между 8 и 10 пъти повече пари от Украйна и е предпочел да остане на "Герена", за да се бори за титлата. Това разкри неговият баща Велислав Вуцов.

"В началото на трансферния прозорец дойде много сериозна оферта от украински клуб. И пари за Левски много, и за него много. Директна оферта. Дойдоха вкъщи хората, дай да сядаме. На другия ден искаха видео връзка с треньора. Да му кажат колко го искат, това е най-богатият клуб в Украйна, с повече пари от Динамо и Шахтьор, 100% ще играят в Европа. Казаха му цената, за тебе толкова пари, па толкова бонуси. Той вика: "Не ме интересува. Аз искам да стана шампион с Левски, нищо друго не ме интересува", заяви Вуцов пред БНТ.

"След 2 дни информирах клуба, бях длъжен. Питайте Сираков, питайте Боримиров, може пък те да кажат тия пари ни интересуват. Сираков каза този човек не се продава. На мен ми хареса неговата реакция. Той не се замисли за 1 секунда, че ще взима 8-10 пъти повече пари от Левски", каза още треньорът на Миньор Перник.