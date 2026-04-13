ЦСКА - Левски по ТВ: Кога и къде да гледаме Вечното дерби, което може да реши битката за титлата?

13 април 2026, 10:12 часа 3071 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com
ЦСКА и Левски се изправят един срещу друг в дерби от 30-ия кръг на Първа лига на Националния стадион "Васил Левски". Двубоят е изключително важен, тъй като може да има огромно психологическо значение в борбата за титлата. "Сините" са лидери във временното класиране с 69 точки - 9 пред основния преследвач Лудогорец. "Армейците" имат 55 точки в актива си, като изостават на една от ЦСКА 1948 в битката за бронзовите медали.

ЦСКА – Левски: Начален час и ТВ

Това е втори сблъсък между ЦСКА и Левски през този сезон. На 8 ноември "червените" надделяха с минималното 1:0 с красиво попадение на Джеймс Ето'о. Сега момчетата на Хулио Веласкес могат да си отмъстят за поражението, както и да докажат, че са способни да печелят важни мачове от родния елит. Евентуален успех за "сините" със сигурност би увеличил надеждите за първа титла от сезон 2008/09 насам.

В колко часа започва мачът между ЦСКА и Левски? 

Първият съдийски сигнал на рефера Мариян Гребенчарски ще прозвучи в 16:00 часа на 13 април (понеделник). Очакванията са за пълен стадион. Като символичен домакин феновете на ЦСКА получиха секторите "А" и "Г", а тези на Левски ще бъдат настанени в "Б" и "В". 

Коя телевизия ще предава двубоя между ЦСКА и Левски?

Двубоят между ЦСКА и Левски ще бъде предаван пряко в родния телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата, е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди сблъсъка, НА ЖИВО по време на дербито и след неговия край в спортната секция на Actualno.com, както и на Sportlive.bg!

Джем Юмеров Отговорен редактор
