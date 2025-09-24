Набират скорост за Турция: Национали на България блестят за отборите си

Войната в Украйна:

24 септември 2025, 23:07 часа
Двама от по-младите играчи от националния отбор по футбол на България Станислав Шопов и Мартин Минчев изиграха силни двубои за своите отбори. Бившият полузащитник на ЦСКА се отличи с попадение в полза на Осиек при лесния успех с 4:0 срещу Уляник Пула в среща от втория кръг в турнира за Купата на Хърватия. Някогашният състезател на Черно море реализира два гола за победата на Краковия Краков с 5:1 при визитата си на Гурник Лечна в мач от втория кръг в турнира за Купата на Полша.

Шопов отбеляза във вратата на отбора от трета дивизия в 64-тата минута и резултатът стана 2:0 след точен шут от дъгата на наказателното поле. Давид Колина даде аванс за Осиек в 10-ата минута. С попадения за гостите се отличиха още Олександър Петрусенко и Яник Туре в последните пет минути от редовното време.

Минчев пък започна като титуляр и се разписа в 19-ата и 37-ата минута. Между двете му попадения точен беше неговият съотборник Микел Майгор. Кахвех Захиролеслам и Доминик Пила също отбелязаха във вратата на Лечна в първите десет минути на втората част. Бранислав Спачил оформи крайното 1:5 секунди преди изтичане на редовното време на срещата. Мартин Минчев беше заменен в 46-ата минута от Кахвех Захиролеслам.

