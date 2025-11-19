Спорт:

Национал на България изригна: Ние сме загубено поколение, заради неправилна работа и корупция, футболът ни е на това ниво

Един от националите на България даде откровено интервю след победата над Грузия, в което говори за проблемите на родния футбол. Става дума за офанзивния полузащитник на английския Оксфорд Юнайтед – Филип Кръстев. 23-годишният халф реализира едно от попаденията във вратата на грузинците, но след края на двубоя заяви, че неговото поколение е загубено. Той също така бе категоричен, че футболът ни е на това ниво, заради неправилната работа с подрастващите, както и заради корупция.

Филип Кръстев разказа и за престоя си в школата на Славия. Халфът обясни, че между 13 и 16-годишна възраст е имал десетки тренировки, в които единствено играе джитбол със своя наставник, тъй като е бил единственото дете, което ходи следобед на училище. Той също така сподели, че никой не обръща внимание на младите футболисти за храненето и физическата им подготовка.

„Такива победи са много важни, макар че завършихме най-слабите си квалификации. Всяка победа за националния отбор е по-сладка от тази с клубния отбор. Трябва да забравим тази година и да запомним най-важните неща от нея. Срещу Турция показахме добра игра, днес също, но успяхме да постигнем и резултат“.

„В българските школи ние от 12-13-годишни не правим нищо и после резултатът е това на терена, което виждате. Ние имаме талант, можем да играем футбол. Обаче например аз, когато бях в Славия, а това е една от най-добрите школи… аз от 13 до 16 г. съм имал десетки тренировки, в които играя джитбол с моя треньор, защото съм единственото дете, което тренира сутрин и ходи следобед на училище“.

„Захвърлени сме да се оправяме сами“

„Никой не ни е обърнал внимание за хранене, за физическа подготовка, всичко трябва да си го правиш сам. В другите държави никой не е много по-голям професионалист от нас, а просто се грижат много по-добре за тях. Защото, моето поколение, по-горното, тези, които идват след нас, това са загубени поколения“.

„Защото ние бяхме много големи таланти, но заради неправилна работа, заради корупция футболът ни е на това ниво. И не сме ние най-виновните, защото на нас никой не ни дава платформата, на която да стъпим, да се развиваме и да покажем качествата си, а сме захвърлени да се оправяме сами“, каза халфът на Оксфорд Юнайтед.

ОЩЕ: Националният селекционер на България след победата: Поех отбора, защото вярвам в тези момчета!

