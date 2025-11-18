Студио Actualno:

Националният селекционер на България след победата: Поех отбора, защото вярвам в тези момчета!

18 ноември 2025, 23:58 часа 443 прочитания 0 коментара
Селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров даде своето мнение след успеха на "лъвовете" срещу Грузия в последен двубой от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Специалистът похвали възпитаниците си заради положения труд в процеса на подготовка и отбеляза, че познава много добре играчите, с които разполага. Наставникът посочи и причината да поеме "лъвовете" - вярата в момчетата.

Димитров похвали футболистите

"Играчите заслужават моето уважение. Стараха се. Играха сплотено, концентрирано, всеотдайно. Радвам се, че това даде резултат. Момчетата го заслужават с оглед на работата си през последните 2 месеца. Изправихме се срещу един сериозен съперник с изключително добри футболисти. Грузия да държи повече топката - това беше част от плана ни. Една от задачите бе да не получаваме гол", започна Димитров след победата на България над Грузия.

"Реакцията я видяхме още в първия мач срещу Турция, когато изравнихме веднага след като ни поведоха. Познавам играчите - футболно и като манталитет. Затова и поех отбора, защото вярвам в тези момчета", отговори специалистът на въпрос за реакцията на възпитаниците си. "Най-хубавато тази вечер е победата", категоричен бе той. "Гледаме да създаваме ядро. Контузиите промениха някои неща, но не сме си правили експерименти", завърши националният селекционер.

„Казахме си, че трябва да играем за нашата чест и да покажем, че можем. В предния мач срещу Турция се видя, че можем да играем футбол, когато сме по-освободени. Надявам се това да е бъдещето“, каза от своя страна капитанът Кирил Десподов.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Александър Димитров Грузия отбор
