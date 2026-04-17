Най-накрая: ЦСКА тръгва на лов за българи! Родна инвазия в трансферния списък на “Армията“

17 април 2026, 12:29 часа 338 прочитания 0 коментара

През последните години българските отбори, най-вече грандовете, предпочитат да разчитат на чуждестранни футболисти. Чувството, че скоро няма да видим повече българи по родните терени се засилваше с всеки мач, но именно един от колосите може да наклони везните в другата посока. Според колегите от “Sportal“ в трансферния списък на ЦСКА за лятото са попаднали много родни състезатели, които се състезават в България и чужбина.

ЦСКА започна 2 от 3 мача без българи

В два от последните три мача на ЦСКА – тези срещу Берое и Монтана, “червените“ излязоха без нито един българин в състава си. Петко Панайотов и Теодор Иванов попаднаха сред 11-те, които започнаха дербито срещу Левски, което показва, че Христо Янев иска и може да разчита на родни състезатели в големите мачове. Самият той каза, че целта на ЦСКА е да разчита основно на българи, но в онзи момент не се знаеше кога точно ще бъде изпълнен този план.

Петко Панайотов и Илиан Илиев

Нови родни имена попадат в полезрението на ЦСКА

Е, родната инвазия на “Армията“ изглежда все по-близо. Според информация на колегите от “Sportal“ ЦСКА е вкарал имена на много родни футболисти в списъка си за трансфери през лятото. С оглед не само на целта да се върнат българските футболисти в Първа лига, а и несигурното бъдеще на Илиан Илиев и Иван Турцов, може да видим доста нови български лица на “Армията“ през лятото. Вече е ясно, че ЦСКА има интерес към Кирил Десподов и Кристиян Балов, но освен тях, “армейците“ ще се опитат да привлекат и други национали.

Повечето са халфове и защитници, а някои от тях играят в Италия и Германия. С тях “червените“ ще гонят целта, поставена от ръководството, а именно титла в Първа лига и участие в груповата фаза на европейски клубен турнир.

Николай Илиев
