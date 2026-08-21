Напрежение и смъртни заплахи преди АЕК - Левски! Важна информация за "сините" фенове

Българският шампион Левски се подготвя за гостуването си в Атина за реванша от плейофите на Шампионска лига. "Сините" ще се изправят срещу АЕК във втория мач на 22 август, сряда, от 22:00 часа, след като първата среща в София завърши 0:0. Дни преди двубоя се заформи огромно напрежение между феновете на двата отбора. То е започнало още на Националния стадион "Васил Левски" и може да достигне своя връх в реванша в южната ни съседка.

Огромно напрежение между феновете на Левски и АЕК преди реванша

Според информация на "Мач Телеграф" от АЕК са информирали ръководството на "Герена" за отправени смъртни заплахи към част от феновете на "сините". Една от агитките на гръцкия тим пък се е обърнала директно към българските привърженици със следното послание: "Нашите заплахи за мъст са само към фашистите от Сектор Б, но не и срещу българите! Не се страхуваме от мигранти!" Цялото това напрежение се е зародила от една ситуация по време на първия двубой.

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Във вторник група привърженици на Левски отправили грозна провокация към ултрасите на "жълто-черните". Те демонстрирали римски поздрави и скандирали: "Къде е Михалис?" Става дума за Михалис Кацурис - фен на АЕК, който преди три години загина при сблъсъци около мача с Динамо Загреб. Споменаването му разгневило гостуващата група в подкрепа на съперника. Част от организираните фенове на АЕК са известни със своите леви и анархистки политически възгледи, което допълнително засилва напрежението около твърденията за подобна провокация.

Важен съвет към феновете на Левски

Феновете на Левски, които ще пътуват до Атина, трябва да бъдат изключително предпазливи в часовете пред мача, а и на самия стадион. Съветът е да избягват демонстративното носене на шалове, фланелки и други клубни символи извън зоните, охранявани от полицията. Целта е да бъдат избегнати ситуации, при които привърженици на "сините" могат да бъдат разпознати и въвлечени в конфликт с местни ултраси.

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