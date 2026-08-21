Треньорът на ОФИ: Имахме късмет, че вкарахме ранни голове – отиваме в София все едно мачът е завършил 0:0

Наставникът на ОФИ Крит Христос Контис бе изключително доволен от победата на неговия тим над ЦСКА в първия мач от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Както е известно, гърците спечелиха срещата с класическото 3:0 и са на крачка от достигане на голямата си цел.

„ЦСКА просто имаха лош ден“

„Победихме с 3:0, имахме късмет, че вкарахме ранни голове в двете полувремена. Всички играчи са здраво стъпили на земята, знаят ролята си и са добре подготвени. Положителното е, че успяхме да изпълним нашия план“, заяви той след двубоя.

„В София отиваме все едно мачът е завършил 0:0. Реваншът ще бъде труден, но ние отиваме с решителност да се класираме. ЦСКА има европейски опит. Наистина треньорът на ЦСКА ни познава, играли сме доста приятелски мачове, но те просто имаха един лош ден днес", завърши наставникът.

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