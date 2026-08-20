За мача с Левски: АЕК Атина се подсилва с играч от Серия А

Левски е само на крачка от основната фаза на Шампионска лига, като вече изигра първия си мач от плейофите за класиране. "Сините" завършиха при равенство 0:0 домакинството си на гръцкия шампион АЕК Атина и така всичко ще се реши на реванша. Шансовете на двата отбора за победа остават изравнени, но в гръцката столица искат да наклонят везните в своя посока. Затова работят по привличането на Хараламбос Ликоянис.

АЕК Атина се разбра с Хараламбос Ликоянис

АЕК Атина загуби Джеймс Пенрис, който отиде в шотландския Рейнджърс под наем и сега иска да го замени с гръцкия национал Хараламбос Ликоянис. Той има богат опит в Серия А, като игра за Каляри от 2018 г. до 2022 г., когато премина в Болоня. Там Ликоянис остана до края на миналия сезон, след което се раздели с клуба. Спред медиите в Гърция, "жълто-черните" вече са се разбрали с левия бек за лучните му условия. Очаква се той да подпише договор за две години с АЕК, като ще бъде резерва на Ставрос Пилиос.

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Ликоянис има над 170 мача в Серия А

Така АЕК Атина ще има още по-голяма дълбочина в състава и ще може да излезе още по-смело срещу Левски. Хараламбос Ликоянис има 171 мача в Серия А, в които е вкарал 9 гола и е дал 12 асистенции. Той ще заеме мястото на Димитрис Калоскамис в групата за европейските мачове на АЕК.

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