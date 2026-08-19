Кабинетът "Радев":

Защитник на АЕК: Заслужавахме да спечелим мача с Левски – в реванша ще натиснем, за да вземем своето!

19 август 2026, 12:17 часа 646 прочитания 0 коментара

Камерунският защитник Аролд Мукуди смята, че АЕК е заслужавал победата в първия мач от плейофите на Шампионската лига срещу Левски в София. Двубоят снощи завърши 0:0 пред около 40 хиляди зрители на Националния стадион „Васил Левски“ и всичко ще бъде решено в реванша в Атина след седмица.

„Липсваше ни финалното докосване“

„Можеше да спечелим, заслужавахме го. Имахме шансове, но сега всичко ще бъде решено на нашия стадион. Това, което трябваше да направим, го направихме добре и трябва да продължим по същия начин. В реванша можем да натиснем и да вземем своето. Липсваше ни финалното докосване. Това ни е едва втори официален мач за сезона. Мисля, че играхме добре, но можеше да бъдем малко по-ефективни в завършващата фаза", коментира Мукуди.

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Друг бранител - Фелипе Релвас, също отчита, че гърците са изиграли добър мач, макар че признава, че отборът все още не е в най-доброто си състояние.

„Като цяло направихме добър мач, но сякаш ни липсваше нещо, за да се поздравим с победа. В защита бяхме солидни, създадохме и ситуации в атака, но не сполучихме при завършващия удар. И през миналата година играхме в квалификациите, но беше по-различно. Съперникът е силен, има качества и класни футболисти“.

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„Трябва да продължим да вярваме, за да се класираме с победа като домакини. Все още отборът не е в най-добрата си форма. Има накъде да се подобряваме, но вярвам, че в реванша ще вземем това, което искаме“, каза Релвас.

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Шампионска лига Левски АЕК Атина
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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