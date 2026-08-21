Европейски гигант в отбраната започва дейност в Украйна

Италианският гигант в отбраната Leonardo създаде дъщерно дружество в Украйна, което ще се фокусира предимно върху научноизследователска и развойна дейност в областта на комуникационните и навигационни системи, софтуера, ИТ услугите и електронните и оптичните технологии, съобщи Euractiv. Leonardo Ukraine, със седалище в Киев, е била регистрирана в украинския търговски регистър на 20 май, но за компанията бе съобщено за първи път в края на юли във финансовия отчет за 6-месечието на Leonardo.

Уставният капитал на компанията е 5,13 милиона гривни - приблизително 100 000 евро. "Вече завършихме правния процес, необходим за започване на дейност. Новата компания ще бъде използвана за дейности в този регион", каза представител на Leonardo пред Euractiv.

С този си ход италианският гигант се приближава до бързо развиващия се украински сектор на отбранителните технологии, по-специално до индустрията за дронове и ракети.

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Новата компания ще осигури на Leonardo пряко присъствие в украинската екосистема за отбранителни иновации, един от центровете на която е подкрепяният от държавата хъб Brave.

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