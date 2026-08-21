Вальо Илиев след боя от ОФИ Крит: Доста неща се объркаха, но няма да спра да вярвам!

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира загубата на „червените“ от ОФИ Крит в първи мач от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Както е известно, тимът на Христо Янев отстъпи с 0:3 като гост на гърците. Реваншът между двата отбора е следващата седмица на Националния стадион „Васил Левски“.

Валентин Илиев бе много разочарован от поражението, но заяви, че няма да спре да вярва на отбора. Той също така бе категоричен, че ЦСКА разполага с достатъчно добър тим, който може да постигне нещо в реванша.

„Трябва да извличаме максимума от всяка ситуация“

„Доста неща се объркаха, но аз смея да твърдя, че беше равностоен двубой. Дори в много от епизодите имахме голямо преимущество откъм създадени чисти голови ситуации. За съжаление, за мен, днес разликата беше в това, че отборът на ОФИ беше ефективен в положенията, които създаде, докато ние превъзхождахме в този компонент като създадени положения, но ефективността ни днес не се получаваше“, каза той пред българските медии след срещата.

„Аз никога няма да спра да вярвам. Вярвам, че отборът по същия начин ще се готви за реванша. Но преди това имаме друг двубой от българското първенство, върху който трябва да се концентрираме. Така че нека да го караме стъпка по стъпка“, допълни Илиев.

„Продължавам да вярвам, че имаме добър отбор, опитен отбор. Трябва да извличаме максимума от всяка ситуация. Разликата беше в ефективността между двата отбора. Трябва да си направим един много добър анализ и да видим как можем да коригираме всички тези неща, които днес не ни достигнаха, за да отбележим гол", завърши той.

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