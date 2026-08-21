"Само ние и СССР учим така": Разказ как а-ха учебните програми да се променят, но дойде новата власт

Олекотяването на учебните програми, поне по география, е било напът да се случи, след като целият анализ и работа по темата са били готови и завършени, но с идването си новата власт е спряла процедурата и е осуетила дълго чаканата образователна реформа.

Това обяви Евгения Сарафова, бивш преподавател по картографията и Географски информационни системи в СУ, автор на учебни помагала и съосновател на Географ.БГ, която е участвала в цялата процедура по покана на Министерството на образованието.

"Дойде новата влас и нищо"

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"В последните дни правя доста карти с учебна цел, свързани с учебното съдържание, и си мисля колко безсмислен труд кипи в и около МОН. Миналата година след матурите написах тук статус, с който изразих публично мнението си за безумието с въпросите в матурите, специално по география. Статусът ми стана вайръл, стигна до министъра, викнаха ме в МОН, оказа се, че в този момент вече има сформирана комисия, която работи по олекотяването на учебната програма по география. Включиха ме, бяхме на срещи всяка седмица, а се бях заклела да имам истински отпуск без никаква работа и срещи. Въпреки това обаче, с цялата си наивност, че в крайна сметка най-накрая божкееее ще вземем да осъвременим учебните програми, влизах във всички срещи. От плажа, от шезлонга, от квартирата, един път бях на летището и прекъснах само докато мина секюрити проверката, по време на която телефонът минава през скенера", започна разказа си в социалните мрежи Сарафова.

"Всяко нещо, което променяхме, свързано с темите, от които разбирам, беше дълбоко обосновано, проверено как е по целия свят, как се преподава, какви са тенденциите - така че да не е терминологично грешно, да не е трудно или подвеждащо и също така да не обслужва интереса на някоя частна компания. Преработих цялата идея за работа с карти, с технологии, тук в цялата комисия срещнах огромно разбиране и подкрепа. Ако нещо се предложеше, го обсъждахме и накрая се получи смислена концепция, която беше на обществено обсъждане и бе приета много добре от учителите. Имаше само един негативен отзив, при това на тема защо не се вкарат още термини и още материал (абсолютно неадекватно предложение, което отхвърлихме)", допълни тя.

Според нея целият този труд отишъл на вятъра с идването на новата власт, която спряла целия прогрес и замразила промените.

"Е, да, ама дойде новата власт и .... и какво? Нищо, или ако не е нищо, а е нещо ново - старото разработено, обсъдено, направено са го хвърлили в кофата. Защо? Защото е от старата власт и не става ли? Или не ни харесва, защото не сме ви посочили ние да го правите? Или какво?", попита тя.

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"И ето ме сега 1 година по-късно, правя карти за ученици и за ВСЯКА почти слагам уточнения: това се учи така в България, но по целия свят не е така - напр. климатичните пояси ги учим по класификацията на Алисов, но никъде освен в бившия СССР не се изучават така; тези почви тук ги казваме така, ама всъщност не е точно така; това го учите така, но всъщност е остаряло и е еди как си", пише още тя.

"Миналата година на срещата, в която обсъждахме способите и изучаването им в 5. клас, станах права на плажа, докато се аргументирах защо това най-накрая трябва да се промени, обнови, смени. Толкова ми бе важна тази тема и така се радвах, че най-накрая, Хесусе, ще я обновим. Нооо уви - децата ми ще учат за способи явно, внуците им - също. Сега сигурно пак ще получа включване от дебрите на МОН, ще се окаже, че има нова комисия, с нови идеи, обаче като сменим правителството ей сега тия дни и тя ще отпадне", пише още Сарафова.

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