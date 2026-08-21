Войната в Украйна:

"Само ние и СССР учим така": Разказ как а-ха учебните програми да се променят, но дойде новата власт

21 август 2026, 10:33 часа 841 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
"Само ние и СССР учим така": Разказ как а-ха учебните програми да се променят, но дойде новата власт

Олекотяването на учебните програми, поне по география, е било напът да се случи, след като целият анализ и работа по темата са били готови и завършени, но с идването си новата власт е спряла процедурата и е осуетила дълго чаканата образователна реформа.

Това обяви Евгения Сарафова, бивш преподавател по картографията и Географски информационни системи в СУ, автор на учебни помагала и съосновател на Географ.БГ, която е участвала в цялата процедура по покана на Министерството на образованието.

"Дойде новата влас и нищо"

Още: Саботира ли МОН децата и непосилната сложност като ключ към провала по математика: Как в 6 клас учим това, което в Европа учат в 8 клас

"В последните дни правя доста карти с учебна цел, свързани с учебното съдържание, и си мисля колко безсмислен труд кипи в и около МОН. Миналата година след матурите написах тук статус, с който изразих публично мнението си за безумието с въпросите в матурите, специално по география. Статусът ми стана вайръл, стигна до министъра, викнаха ме в МОН, оказа се, че в този момент вече има сформирана комисия, която работи по олекотяването на учебната програма по география. Включиха ме, бяхме на срещи всяка седмица, а се бях заклела да имам истински отпуск без никаква работа и срещи. Въпреки това обаче, с цялата си наивност, че в крайна сметка най-накрая божкееее ще вземем да осъвременим учебните програми, влизах във всички срещи. От плажа, от шезлонга, от квартирата, един път бях на летището и прекъснах само докато мина секюрити проверката, по време на която телефонът минава през скенера", започна разказа си в социалните мрежи Сарафова.

"Всяко нещо, което променяхме, свързано с темите, от които разбирам, беше дълбоко обосновано, проверено как е по целия свят, как се преподава, какви са тенденциите - така че да не е терминологично грешно, да не е трудно или подвеждащо и също така да не обслужва интереса на някоя частна компания. Преработих цялата идея за работа с карти, с технологии, тук в цялата комисия срещнах огромно разбиране и подкрепа. Ако нещо се предложеше, го обсъждахме и накрая се получи смислена концепция, която беше на обществено обсъждане и бе приета много добре от учителите. Имаше само един негативен отзив, при това на тема защо не се вкарат още термини и още материал (абсолютно неадекватно предложение, което отхвърлихме)", допълни тя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според нея целият този труд отишъл на вятъра с идването на новата власт, която спряла целия прогрес и замразила промените.

"Е, да, ама дойде новата власт и .... и какво? Нищо, или ако не е нищо, а е нещо ново - старото разработено, обсъдено, направено са го хвърлили в кофата. Защо? Защото е от старата власт и не става ли? Или не ни харесва, защото не сме ви посочили ние да го правите? Или какво?", попита тя.

Още: Учебният материал да бъде намален с 35% сега, а не през 2029 г.: Учителският синдикат с ново искане

"И ето ме сега 1 година по-късно, правя карти за ученици и за ВСЯКА почти слагам уточнения: това се учи така в България, но по целия свят не е така - напр. климатичните пояси ги учим по класификацията на Алисов, но никъде освен в бившия СССР не се изучават така; тези почви тук ги казваме така, ама всъщност не е точно така; това го учите така, но всъщност е остаряло и е еди как си", пише още тя.

"Миналата година на срещата, в която обсъждахме способите и изучаването им в 5. клас, станах права на плажа, докато се аргументирах защо това най-накрая трябва да се промени, обнови, смени. Толкова ми бе важна тази тема и така се радвах, че най-накрая, Хесусе, ще я обновим. Нооо уви - децата ми ще учат за способи явно, внуците им - също. Сега сигурно пак ще получа включване от дебрите на МОН, ще се окаже, че има нова комисия, с нови идеи, обаче като сменим правителството ей сега тия дни и тя ще отпадне", пише още Сарафова.

В училище се учи материал за студенти 3 курс: Министърът обяви кога ще се олекотят учебните програми

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МОН училище образование учебни програми Евгения Сарафова
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес