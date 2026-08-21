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В Гърция: ЦСКА беше "стъпкан"! Вълшебна нощ за ОФИ Крит

21 август 2026, 10:28 часа 614 прочитания 0 коментара

Българският гранд ЦСКА преживя кошмарна вечер на европейската сцена. "Армейците" допуснаха поражение с 0:3 от ОФИ Крит в първия мач от плейофите за влизане в Лига Европа. Въпреки че мачът беше доста равностоен, гръцкият тим успя да се възползва от възможностите си да отбележи попадения, за разлика от ЦСКА. Накрая столичани останаха и с човек по-малко на терена, след като Мохамед Брахими изкара червен картон. 

Медиите в Гърция се прехласнаха по ОФИ Крит

По този начин футболистите на ОФИ Крит се докосват до основната фаза на Лига Европа, докато от ЦСКА ще се надяват на истинско чудо в реванша, за да се класират. Срещата в София ще се изиграе на 27 август, четвъртък, от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски". В Гърция останаха изключително доволни от представянето на своя тим в първия мач. Местните медии засипаха с похвали ОФИ и отбелязаха, че това е едва трети успех на отбора на европейската сцена с поне три гола разлика.

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ОФИ Крит ЦСКА 2026

Ето какво написаха в Гърция:

"Неудържимите критяни са на път да се класират, след като стъпкаха ЦСКА", написаха от гръцкото издание "Gazzetta". От "Sport24" останаха силно впечатлени от успеха, който описаха като магия: "ОФИ прекара вълшебна нощ и мечтата за Лигата на Лига Европа е на път да се сбъдне. Ако някой можеше да опише с една дума какво преживя ОФИ в четвъртък вечерта (20/8), тогава би трябвало да използва думата магия. Заслужава да се отбележи, че в малко вероятния сценарий, при който отборът на Христос Контис не постигне успех, те имат гарантирано участие в основната фаза на Лигата на конференциите."

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Лига Европа ЦСКА ОФИ Крит
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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