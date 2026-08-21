"Казахме на министъра и той се завъртя на другата страна": Шофьорските курсове ще ударят 1500 €, изпитващи няма

Има сериозни проблеми по отношение на шофьорските курсове, които се очаква да поскъпнат - няма изпитващи, а техниката е ненадеждна. От бранша са имали среща министъра на транспорта Георги Пеев, предложили са екшън план, но никой не им е обърнал внимание.

Това обяви автоинструкторът Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка.

В момента шофьорските курсове струват около 1200 – 1350 евро, но тенденцията е за продължаващ ръст на цената. "Зависи не от нас, а от войната в Близкия Изток", каза автоинструкторът.

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Той прогнозира, че курсовете за шофьорска книжка ще стигнат цена от 1500 евро.

Държавата нехае

"Националната политика не отговаря на очакванията ни", категоричен е той и обвини институциите в незаинтересованост.

Източник: БГНЕС

Иванов заяви, че след катастрофата на Челопешко шосе, където при гонка лек автомобил се вряза в автобус с пътници и трима загинаха, са изпратени 80 човека да разчистят растителността.

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"И сега е хубава писта, където могат да кацат и американски самолети. Това показа, че в България може да се случват и добри неща", посочи автоинструкторът. Коментира, че от мерките на предишното правителство има 36 загинали и "само с демагогия и санкции нещата няма да се оправят".

По думите на Иванов от бранша преди 20 дни са имали среща министъра на транспорта Георги Пеев, предложили са екшън план, но никой не му е обърнал внимание, предаде БНР.

"Сега се правят междуинституционални комисии на министерско ниво и хора, които никога не са се занимавали с обучени и превенция, щели да пишат. С 40% са намалели изпитващите, няма кой да провежда изпити. Всеки ден ги транспортират до Дупница и Ямбол курсисти и заплатата е като на чистачка в хотел. Техниката за провеждане на изпита е под всяка критика, блокират камери и таблети. Казахме на новия министър и той си завъртя главата на другата страна", обяви Иванов.

Той уточни, че от следващата година Европа иска на обучение за имат право и ученици на 17 години. "Как 17-годишен ще кара камион над 20 тона", попита още Иванов.