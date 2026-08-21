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Шеф на роден гранд: "Нямаме предимство пред ЦСКА, една победа ни трябва"

21 август 2026, 10:52 часа 545 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Шеф на роден гранд: "Нямаме предимство пред ЦСКА, една победа ни трябва"

Локомотив София не направи добър старт на сезона, като все още не е записал нито една победа. Отборът, воден от Любослав Пенев, загуби три и завърши наравно в два от мачовете си в Първа лига. "Железничарите" са на 12-о място с 2 точки, и голова разлика от -5 - 5 вкарани и 10 допуснати гола. Собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов говори пред колегите от "Тема спорт". Той говори за предстоящото столично дерби с ЦСКА и сезона на "червено-черните".

"Противникът разполага с много добър отбор"

Ето какво каза Веселин Стоянов: "Очаквам да се получи хубаво софийско дерби. Не бих казал, че можем да говорим за някакво предимство за Локомотив предвид сгъстения цикъл, в който играе ЦСКА. Все пак противникът разполага с много добър отбор. Не смятам, че участието им в евротурнирите ще окаже някакво влияние върху представянето им. За преместването на мача? Те се допитаха до нас и ние се съгласихме. Ще дойде и повече публика, все пак двубоят ще е в неделя. Но не сме мислили върху този аспект, а просто да бъдем колегиални и полезни.

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Любослав Пенев и Веселин Стоянов

"Тимът ще се отпуши"

Притеснение нямаме. Защото отборът все още се напасва. А в крайна сметка играхме и срещу най-силните отбори, както ще бъде и с ЦСКА в неделя. Всичко е нормално, нещата ще си дойдат на мястото. Тимът ще се отпуши. Просто ни трябва една победа и ще тръгнем нагоре. Разполагаме с много качествен треньор и добри състезатели, така че е необходимо малко време и търпение. На всеки му се иска успехите да дойдат веднага. Някой път не става така, затова е нужна подкрепа и вяра. Ще се получат нещата. Няма място за притеснение. В интерес на истината направихме силни мачове. Нямаме слаб двубой, но и малко шанс ни липсваше. Рано или късно ще дойде и късметът".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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