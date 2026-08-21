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Без излишна еуфория: ОФИ разби ЦСКА, но собственикът на тима мисли за следващия удар

21 август 2026, 10:31 часа 674 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Без излишна еуфория: ОФИ разби ЦСКА, но собственикът на тима мисли за следващия удар

ОФИ Крит направи гръмко завръщане на европейската сцена, но въпреки категоричното 3:0 над ЦСКА собственикът на гръцкия клуб Михалис Бусис отказа да се поддаде на еуфорията. Босът на ОФИ изгледа на живо впечатляващото представяне на своя отбор и имаше всички основания да бъде доволен. Тимът от Крит нанесе тежък удар на ЦСКА и си осигури отлична изходна позиция преди реванша в борбата за място в основната фаза на Лига Европа.

"Работата не е свършена": Михалис Бусис предупреди ОФИ след 3:0 над ЦСКА

Вместо гръмки изказвания обаче Бусис избра да насочи вниманието към предстоящия реванш, тъй като все още нищо не е свършило. "Гордея се с моя отбор. Продължавайте да се борите и да вярвате. Работата не е свършена", написа собственикът на ОФИ в профила си в Instagram непосредствено след последния съдийски сигнал.

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ОФИ Крит - ЦСКА

ОФИ се завърна на европейската сцена след дълго отсъствие, а сега е на прага на влизане в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир. Гръцкият тим трябва да задържи аванса си от три гола на Националния стадион "Васил Левски" в София, за да продължи напред. Загубилият в плейофите ще отиде в основната фаза на Лигата на конференциите.

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Лига Европа ЦСКА ОФИ Крит
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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