Висшата лига отново разтърси пазара: Два от грандовете в Англия уредиха трансфер за 85 милиона паунда

Английските грандове Тотнъм и Манчестър Сити договориха един от най-големите вътрешни трансфери в историята на Висшата лига. "Шпорите" ще платят общо до 85 милиона паунда за бразилския национал Савиньо. Основната сума е 75 милиона паунда, а още 10 милиона са заложени под формата на бонуси. Сделката вече е договорена между двата клуба, а Савиньо предстои да премине медицински прегледи, след което трансферът му в Северен Лондон ще бъде финализиран.

Тотнъм плаща колосална сума за резерва на Манчестър Сити

Интересното е, че потенциалната стойност на сделката може да достигне 85 милиона паунда, но Манчестър Сити практически ще си гарантира минимум 80 милиона. Около 5 милиона от бонусите са определяни като практически сигурни, което прави трансфера на 21-годишния играч още по-сериозен финансов удар за "небесносините".

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За Тотнъм пък това е поредната мащабна инвестиция през настоящото лято. "Шпорите" вече похарчиха над 200 милиона паунда за шестима футболисти и демонстрират амбиция за сериозно подсилване на състава след разочароващата миналогодишна кампания. Сред най-скъпите нови попълнения са Сандро Тонали и Матеус Фернандеш, привлечени съответно от Нюкасъл и Уест Хем.

Тотнъм плати общо 185 милиона паунда за двамата полузащитници. Ян Паул ван Хеке пък пристигна от Брайтън за 52 милиона паунда, като неговата задача е да запълни празнината, оставена от Кристиан Ромеро. "Шпорите" привлякоха още Маркос Сенеси, Анди Робъртсън и Мартин Дубравка като свободни агенти.

За Савиньо трансферът представлява нова стъпка в кариерата, след като престоят му на "Етихад" не се разви по очаквания начин. Бразилецът се присъедини към Манчестър Сити през 2024 година, но така и не успя да се превърне в твърд титуляр. През миналия сезон той започна като титуляр само в седем от своите 24 участия във Висшата лига. В тях Савиньо се отчете с един гол и две асистенции.

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