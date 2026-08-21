Курсът на еврото премина нова психологическа граница

Откакто на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, курсът не спира да бележи най-високи равнища за 30-дневен период, дори и за по-голям. На 17 август единната европейска валута регистрира пак най-високо равнище за последния месец, след което смени няколко пъти посоката, докато на 20 август стигна стойности, които не са били наблюдавани от 13 май - тогава валутата се равняваше на 1,171 долара. И вчера еврото се качи над психологическата граница от 1,17, макар днес да падна под нея.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 21 август, за 1,1698 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е над последното отчетено ниво в четвъртък, но под най-високото на 20 август - 1,1706 спрямо долара.

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Европейската централна банка определи на 20 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1681 щатски долара спрямо 1,1605 на 19 август.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 август - 1,1706 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.