ЦСКА набеляза защитник на Славия – „армейците“ взимат поне още двама до края на трансферния прозорец

ЦСКА привлече петима нови футболисти това лято, но селекцията в тима далеч не е приключила. „Армейците“ имат нужда от подсилване в центъра на отбраната и халфовата линия и поради тази причина възнамеряват да привлекат поне още двама футболисти до края на трансферния прозорец. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите един от набелязаните от „червените“ играчи е бранител на Славия.

Давид Малембана има сериозен опит в българския футбол

Става въпрос за 30-годишния централен защитник на „белите“ Давид Малембана. Снажният бранител пристигна на стадион „Александър Шаламанов“ в края на февруари 2026 година като свободен агент. До момента той е изиграл общо 17 двубоя за столичани във всички турнири, в които е реализирал 3 попадения. Малембана има сериозен опит в българския футбол, тъй като е носил още екипите на Локомотив Пловдив, Локомотив София и Монтана.

Защитникът е оценен на 300 000 евро

Давид Малембана има договор със Славия до лятото на 2027 година. На този етап „белите“ не възнамеряват да се разделят със защитника, но това може да се случи, ако получат достатъчно добра оферта. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената на бранителя е около 300 хиляди евро, но се очаква Венци Стефанов да поиска повече пари, за да продаде един от основните състезатели на своя тим.

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