Нарекъл Путин "вампир" отрязал Лудогорец преди Хьогмо

Интересен вариант за нов треньор е имал Лудогорец през изминаващия месец ноември, когато търсеше усилено заместник на Руи Мота. Отскоро разградчани заложиха на норвежеца Пер-Матиас Хьогмо, от когото се очаква да върне отбора в битката за титлата, но преди да се спрат на него, е имало един доста дълъг списък, ако се вярва на слуховете.

Знаем за поне 10 кандидати

Досега до нас достигнаха спекулации за двама норвежци - Хьогмо и Рони Дейла, трима сърби - Велко Паунович, Иван Иванович и Владан Милоевич, португалеца Бруно Лаже, турчина Абдулах Авджъ и за неназовани швед и двама испанци. Поне 10 възможности. Но в средата на месеца от Разград са поканили в клуба и украинец, при това доста опитен и с пиперлив език. Това е 59-годишният Юрий Вернидуб, водил Зоря, Шериф и други.

Вернидуб реже "орлите"

Според украински медии той е бил потърсен от представители на "орлите", но им е отказал, не става ясно защо. Самият специалист по-късно потвърди това. "Разговаряхме, да. Но не мога да кажа нищо конкретно, имам нужда да получа разрешение от клуба", каза преди седмица той.

Треньор мотиватор и с пиперлив език

Украинецът е известен като треньор, който е способен да дисциплинира и сплоти отбора, бързо да възстанови реда в съблекалнята и да изгради отборна игра, базирана на интензивност и характер.

След началото на руската инвазия в Украйна той изяви желание да отиде на фронта, като нарече президента на противника - Владимир Путин, "звяр, изрод и вампир в едно" и го прати на "ма**ата му". Той също така сравни държавния глава на Русия с Адолф Хитлер.

Автор: Адриана Димитрова

