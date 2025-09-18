"НЕДЕЛЧОГЕЙТ": Георги Градев избухна срещу скандални практики в БФС

Един от най-големите критици на Българския футболен съюз - Георги Градев, отново атакува ръководството на футболната централа. Този път специалистът по спортно право съобщи за скандални практики в БФС, като ги кръсти "НЕДЕЛЧОГЕЙТ" - на името на секретаря на Спортно-техническата комисия Неделчо Михайлов. Градев информира, че в БФС опитват да пълнят касата си със скандални глоби на обща стойност 500 000 лв., които се искат от играчи и официални лица, а Неделчо Михайлов лично звънял на клубове със заплахи да не обжалват.

Ето какво пише Георги Градев на стената си във Фейсбук:

"СКАНДАЛ В БФС – „НЕДЕЛЧОГЕЙТ“

БФС е пред фалит и е тръгнал да пълни празната каса със скандални глоби – общо 500 000 лв., искани от играчи и официални лица.

Разпращат се бели листове – без имената на членовете на комисия, без подписи, без факти и правни аргументи. Само подпис на секретарка и искане за 10 000 лв. от всеки „наказан“.

Няма достъп до документи от ГДНП и НАП. Няма право на справедлив процес. Няма право на защита.

Прилагат се правилата на БФС със задна дата – за „нарушения“ от миналата година. Глобата сега е двойна - от 5000 лв. на 10 000 лв.

Неделчо лично звъни на клубовете – със заплахи: „Не обжалвайте, че ще стане по-зле – глобата ще стане 15 000 и ще ви разследва ГДБОП!“ Другата заплаха от Неделчо е: "С този адвокат, който са си хванали, няма да видят нищо добро". Неделчо отива на прокурор със сигурност!

Вчера БФС официално отказа достъп до документи на един от наказаните, който отиде лично да ги поиска.

Въпросът е и към ГДНП – как и защо са предоставени на БФС конфиденциални данни с лична информация, когато това е забранено от закона? Този въпрос ще се отнесе към компетентните органи.

Всичко това е предвестник на истинско ЦУНАМИ, което ще помете много хора. Българският футбол е пред нов, грандиозен срив.

Докога ще се търпи това беззаконие в БФС?

Сега стана ясно защо в бюджета на БФС за тази година перото "административни приходи" е увеличено двойно - от 500 000 лв. на 1 млн. лв. Явно са имали предварителна информация от ГДНП и умишлено са вдигнали глобите двойно. Само дето никой не им е казал, че новите правила нямат обратна сила! С такъв като Неделчо ще берат много ядове тепърва!"

