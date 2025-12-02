"Невъзможно е Веласкес да ме изненада. Може да създадем проблеми на Левски"

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич е на мнение, че е невъзможно Хулио Веласкес да го изненада с нещо, както и обратното - той да изненада испанския специалист. Достанич вярва, че в ерата на технологиите вече всичко е много по-предвидимо. Треньорът на Славия обаче определи Веласкес за "добър треньор" и добави, че Левски заслужено е първи в класирането. Достанич все пак смята, че неговият Славия има много силни страни и може да създаде проблеми на "сините".

"Левски заслужено е първи, има силен отбор и добър треньор"

"Левски показва, че заслужено е първи, има и добър треньор. Футболистите показват, че са силен отбор. Пожелавам им да продължават така. Искаме да дадем всичко от себе си и да покажем нашите качества", заяви Достанич пред "Дарик радио" преди срещата с Левски, която е в четвъртък от 18:00 часа на стадион "Александър Шаламанов" в Овча купел.

Още: Левски, ЦСКА или Лудогорец - кой пръв ще стъпи накриво? Шансовете сочат един отбор... (ВИДЕО)

"Силните ни страни са много, трябва много да броим. Колективът ни е силата, с него може да създадем проблеми на Левски", смята Достанич. Попитан дали с Веласкес могат да се изненадат взаимно, треньорът на Славия каза: "Невъзможно е, в днешно време има технологии... Не мисля, че мога аз да го изненадам с нещо, или той да изненада мен. Всеки може да има свои идеи, ще видим как върви мача и ще реагираме своевременно."

Още: "Стабилно побутване за Левски! Нито един отбор няма нужда от подобно побутване" (ВИДЕО)