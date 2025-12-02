Левски, ЦСКА или Лудогорец - кой пръв ще стъпи накриво? Шансовете сочат един отбор... (ВИДЕО)

Трите български гранда - Левски, ЦСКА и Лудогорец, записаха победи в последните два кръга от елита на България и изглежда, че стабилизираха представянията си. "Сините" са почти безгрешни от началото на кампанията, но трябваше да покажат реакция след загубеното Вечно дерби срещу ЦСКА. "Червените" пък се възродиха след идването на Христо Янев и влязоха в серия от седем поредни победи. А Лудогорец също претърпя катарзис след треньорска рокада и отново е на победния път, дори и в Европа.

ЦСКА има най-трудна програма до края на есенния дял от сезона

До края на есенния дял от сезона остават два кръга, като Левски гостува на Славия и домакинства на Спартак, ЦСКА домакинства на Локо Пловдив и гостува на Черно море, а Лудогорец гостува на Добруджа и домакинства на Славия. Спортният журналист Бойко Димитров е на мнение, че е най-вероятно ЦСКА пръв да допусне грешка от трите гранда, тъй като според него "червените" имат най-трудна програма до края на есенния дял.

"Червените" ли ще допуснат първи грешка от трите гранда?

"Първата грешка най-вероятно ще дойде от страна на ЦСКА, защото има най-трудни мачове. Ако смятаме шансовете, изглежда най-вероятно ЦСКА да стъпи накриво някъде. Но ЦСКА натрупа достатъчно точки. Ако си вземе Локо Пловдив, след това може да си позволи да загуби точки срещу Черно море - хикс да кажем. Най-важното е да вземе мача с Локо Пловдив и мача за Купата на България", заяви Бойко Димитров в последния епизод на "Точно попадение", който може да гледате във видеото:

