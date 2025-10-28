Войната в Украйна:

"Ние се борим да не изпаднем": Босът на ЦСКА 1948 с иронично послание към Хулио Веласкес

Ситуацията в Първа лига е изключително интересна след 13 изиграни кръга. Отборът на Левски заема първото място, след като допусна само една загуба и две равенства и има 32 точки. На втората позиция са "червените" от ЦСКА 1948 с 29 точки, последвани от Локомотив Пловдив - 24.Шампионът Лудогорец се намира в много трудна ситуация, тъй като изостава с 9 пункта от лидера при един изигран мач по-малко.

Шампионските амбиции на Левски бяха една от коментираните теми от старши треньора Хулио Веласкес по време на пресконференцията преди мача с Хебър Пазарджик за Купата на България. Той бе категоричен, че е липса на уважение към останалите отбори, ако се говори единствено за Лудогорец като основен конкурент на "сините" за титлата. Коментарите му идва след загубата на "орлите" с 4:5 от ЦСКА 1948 в Бистрица.

"Лудогорец загуби, но все пак има още един противник, който спечели и е на второ място. Мисля, че е липса на уважение, ако говорим само за Лудогорец. Всички отбори заслужават уважение", каза Веласкес. Този негов коментар не остана незабелязан от финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, който излезе с поредна публикация във Фейсбук.

"Сеньор Веласкес, не се притеснявайте, ние се борим да не изпаднем от Ефбет лига", написа Найденов във Фейсбук. Босът на "червените" е изключително активен в социалните мрежи напоследък. А представете си какво ще стане, ако ЦСКА 1948 стане шампион - фейсбук ще падне, а Бистрица ще се тресе.

