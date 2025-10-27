Шампионът падна на колене пет пъти в Бистрица! ЦСКА 1948 разби Лудогорец в 9-голово шоу за първа загуба в Първа лига

ЦСКА 1948 разгроми Лудогорец и даде сериозна заявка за първото място! "Червените" приеха шампиона в мач от 13-ия кръг на Първа лига в Бистрица, който завърши при резултат 5:4. Това е първа загуба за "орлите" от началото на кампанията и по всяка вероятност ще реши съдбата на старши треньора Руи Мота. Победата означава, че ЦСКА 1948 е на три точки зад лидера в класирането Левски. Разградчани пък остават на четвъртата позиция, но са изравнени по точки с петия Черно море.

ЦСКА 1948 би Лудогорец в 9-голово шоу в Бистрица

"Червените" започнаха по-активно и това веднага даде резултат, тъй като стигнаха до ранен гол. Огнен Гашевич направи двойно подаване с Елиас Франко, навлезе в наказателното поле на Лудогорец и намери Мамаду Диало, който прати топката в мрежата за 1:0. Радостта на домакините обаче не продължи дълго. Няколко минути по-късно "орлите" изравниха, след като Бърнард Текпетей се възползва от грешка на съперника и отбеляза за 1:1. Това обаче не притесни футболистите на ЦСКА 1948, които съвсем скоро отново излязоха напред в резултата. Стражът на Лудогорец не се намеси добре при центриране от корнер и позволи на Елиас Франко да прати топката зад гърба му.

В 37-а минута разградчани имаха идеална възможност да намалят изоставането си. Йоел Андерсон отправи опасен удар от близка дистанция, но стражът на "червените" Димитър Шейтанов успя да избие с крак от голлинията. Впоследствие стана ясно, че футболистът на Лудогорец е бил в засада. Секунди по-късно Бонман отново трябваше да вади топката от мрежата си. Браян Собреро получи топката зад централната линия и предприе прехвърлящ удар, след като видя, че вратарят на Лудогорец е излязъл напред. За негов късмет ударът му бе точен и той стана автор на един от най-красивите голове в шампионата. Така пет минути преди паузата "червените" поведоха с 3:1 и се оттеглиха на почивката с комфортна преднина.

ЦСКА 1948 и Лудогорец си размениха по един автогол

Ситуацията продължи да се влошава за шампионите през второто полувреме. Още в самото начало "червените" можеха да поведат с три гола. Елиас Франко получи подаване в наказателното поле, измъкна се и потърси удар в далечния ъгъл. Топката обаче се спря в гредата. ЦСКА 1948 все пак поведе с 4:1 малко след това, тъй като Оливие Вердон прати кълбото в собствената си мрежа в опит да изчисти удар на Диало в 53-а минута. Секунди след това Мамаду Диало пропусна да отбележи на празна врата.

В 61-а минута дойде една от малкото ситуации за футболистите в "зелено". Петър Станич получи пас отляво и с глава потърси далечния ъгъл, но ударът му не намери очертанията на вратата, пазена от Шейтанов. Играчите на Лудогорец не успяха да отбележат, но тези на ЦСКА 1948 го направиха отново в 70-а минута. Този път Борислав Цонев разстреля стража на "орлите" от около 18 метра. Малко след това Бонман изчисти добър удар на Марто Бойчев.

Чочев вкара два пъти и пропусна дузпа в края

В 81-а минута "червените" се отпуснаха и допуснаха много комичен автогол. Андре Хофман върна топката към Димитър Шейтанов, но вратарят на "червените" не внимаваше. Така топката мина през краката му и попадна в мрежата му. В заключителните минути на срещата се стигна до сериозно напрежение между футболистите на двата тима, като съдията показа три жълти картона. Веднага след това гостите изпълниха ъглов удар, от който се възползваха идеално, тъй като Ивайло Чочев бе точен с глава за 5:3. В добавеното време съдията отсъди дузпа за Лудогорец, след като Медина игра с ръка в наказателното поле. Ивайло Чочев обаче не успя да се разпише от бялата точка, тъй като топката се спря в гредата. "Орлите" все пак стигнаха до четвърто попадение, когато Чочев се разписа за втори път след корнер. Така "червените" се поздравиха с победата и трите точки.

За тима от Бистрица предстои гостуване на Янтра Габрово за Купата на България, докато "орлите" ще летят до Бургас за мача им с Черноморец.

