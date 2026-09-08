Няма фаворити: Хулио Веласкес даде важна заявка преди финала Левски - ЦСКА

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде ясно да се разбере, че "сините" не смятат да влизат като фаворити в утрешния сблъсък с ЦСКА за Суперкупата на България. Испанският специалист очаква изключително труден финал срещу отбор с много сериозни индивидуални качества, но подчерта, че неговият тим ще излезе на националния стадион "Васил Левски" с единствената възможна цел – да спечели трофея. Двубоят е в сряда от 18:30 часа.

Хулио Веласкес: ЦСКА ще ни направи деня труден

"Това е мач, който е финал и носи трофей. Ние излизаме с нагласата за победа. Имахме време да се възстановим. Влизаме в добро настроение, самоувереност и кондиция. Ще се изправим срещу отбор с много добри футболисти и със сигурност ще ни направи деня труден. Ще трябва да можем да вземем предвид всички елементи от двубоя, за да се справим", заяви Веласкес.

Испанецът бе категоричен, че според него във финален двубой предварителните сметки нямат особено значение. Той обърна специално внимание на качествата на футболистите на ЦСКА, но подчерта, че Левски ще се опита да наложи собствения си стил.

"В един финал няма фаворити. Ние сме наясно, че излизаме срещу отбор с много добри индивидуални качества. Един финал, който може да спечели всеки и ще го направи този, който се адаптира по-добре и успее да разбере елементите на двубоя. ЦСКА има много добри индивидуални футболисти, а ние ще се опитаме да влезем така, че да следваме нашата идея", добави треньорът на Левски.

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"Имаме една невероятна публика и усещаме винаги тяхната подкрепа. За нас е много важно нещо – тяхната подкрепа, която витае около отбора. Трябва да използваме силните ни страни и слабите на съперника, за да спечелим. Знаем, че те използват различни схеми на игра и сме взели възможностите предвид. Ние гледаме нашия модел на игра, но най-важното е ние какво ще направим", каза още специалистът.

Наставникът на Левски бе попитан и доколко изходът от Суперкупата може да повлияе върху бъдещето на отбора. По думите му спечелването или загубата на трофея няма да промени съществено посоката, в която се движи клубът.

"Спечелването или не на Суперкупата не би променило кой знае колко бъдещето. Очаквам един добър мач с уважение един към друг. Два отбора, които заслужават да са там, защото са спечелили нещо през сезона. За нас е много важен мач без никакво съмнение, но това е просто една възможност за спечелване на трофей", заяви Веласкес.

"Оценяваме значението, но това не мисля, че може да има голям отпечатък за бъдещето. Ако смятаме, че сме нещо, което не сме, ще имаме проблем. Ако влезем скромни, но с пълна отдаденост, ще имаме правилната нагласа да спечелим", завърши испанецът.

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