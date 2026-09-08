Когато фитнесът излезе от залата: над 320 атлети превръщат Южния парк в арена

Какво се случва, когато фитнесът излезе от залата и се превърне в спортно събитие пред хиляди зрители? Отговорът ще бъде даден между 11 и 13 септември, когато Южният парк в София ще се превърне в арена на Bulgaria Fitness Championship 2026.

В продължение на три дни над 320 атлети от България и Европа ще се изправят пред различни физически предизвикателства в състезание, което ще продължава от сутрин до вечер. Организаторите очакват над 4000 зрители дневно, а за състезателите е изградена арена от 500 кв. м, допълнена от над 5000 кв. м пространство за публиката. Общият награден фонд е 7000 евро.

Южният парк става спортна арена

Зад BFC стоят CrossFire, Soldier Fit и CrossFit 681, които вече имат сериозен опит в организирането на спортни събития - над 10 състезания и повече от 20 спортни лагера в България и чужбина. Част от треньорите на CrossFire са представяли България на най-голямата сцена в света на CrossFit, включително на CrossFit Games в САЩ, а през годините са черпили опит и от големи състезания във Великобритания, Дубай, Кипър и Балканите.

От Перник до голямата сцена

Историята на BFC в България започва още през 2020 г. Тогава състезанието в Перник събира над 160 атлети и повече от 800 зрители. Лошото време превръща надпреварата в истинско изпитание, но нито един от състезателите не се отказва. Година по-късно интересът вече е още по-голям - около 200 атлети застават на старт, което води до решението форматът да бъде разширен до три дни през 2026 г. и участниците да надхвърлят 320.

Повече от състезание

Именно това развитие показва, че BFC постепенно се превръща в нещо повече от състезание. Концепцията му е изградена около мотото „United in Movement“ - идеята хората да бъдат активни, да се предизвикват и всеки ден да се стремят към по-добра версия на себе си.

На пръв поглед битката е между атлетите. Всеки има своето време, резултат и място в класирането. В действителност обаче подобни състезания имат и друга цел - да покажат докъде може да стигне човек, когато постави собствените си граници под въпрос.

Истинската битка е със самия себе си

И затова най-интересният момент в Южния парк може да не бъде задължително този, в който някой вдига купата. Може да бъде последното повторение на човек, който е дошъл да се състезава за първи път. Или онзи момент, в който умората вече е видима, но атлетът продължава.

За три дни през септември Южният парк ще бъде място, на което границата между тренировка и състезание ще изчезне. Над 320 атлети ще се борят за призовите места, хиляди зрители ще наблюдават битката, а Bulgaria Fitness Championship 2026 ще направи поредната крачка към превръщането си в едно от големите фитнес събития в България.