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Официално: Лионел Меси и Кристиано Роналдо ще играят в един отбор

08 септември 2026, 0:23 часа 305 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com/GettyImages
Официално: Лионел Меси и Кристиано Роналдо ще играят в един отбор

Бившият аржентински национал Карлос Тевес заяви, че е убедил Лионел Меси и Кристиано Роналдо да играят за един и същи отбор. Това се отнася до прощалния мач на 42-годишния Тевес, насрочен за декември на стадион "Ла Бомбонера" в Буенос Айрес. Аржентинецът игра с Меси в националния отбор от 2005 до 2015 г. А с Роналдо се засече в Манчестър Юнайтед от 2007 до 2009 г. Тевес започна професионалната си кариера през 2001 г. в Бока Хуниорс.

Карлос Тевес събира Меси и Роналдо

Ето какво каза Карлос Тевес за събирането на Линоел Меси и Кристиано Роналдо, цитиран от "Foot Mercato": "Винаги съм мечтал да видя Кристиано и Лео в един и същи отбор. Те са най-великите играчи на всички времена. Казах на Роналдо: „Кристиано, искам ти и Лео да сте в един и същи отбор за моя прощален мач. За да може целият свят най-накрая да види тази магия.“ Той каза, че ще бъде там. Убеждаването на Лео също не беше трудно. И двамата ми дадоха съгласието си".

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Карлос Тевес

Карлос Тевес се пенсионира през 2022 г.

Карлос Тевес започна кариерата си в родния Бока Хуниорс, като игра там от 2001 г. до 2004 г. След това той изкара една година в бразилския Коринтианс преди да подпише с английския Уест Хям. Тевес остана на Острова до 2013 г., като освен за "чуковете" игра за Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити. Той смени "гражданите" с Ювентус до 2015 г., когато се завърна в Бока Хуниорс за година. От 2017 г. до 2018 г. игра за китайския Шанхай Шенхуа, а след това отново заигра за Бока. През 2022 г. Карлос Тевес се пенсионира на 38 години.

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Лионел Меси Карлос Тевес Кристиано Роналдо
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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