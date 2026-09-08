Лудогорец попадна в патова ситуация на трансферния пазар

Лудогорец е направил конкретен ход за една от набелязаните си цели, но засега трансферът е блокиран на най-важното ниво - желанието на самия футболист. "Орлите" са отправили оферта към белгийския гранд Андерлехт за 21-годишния полузащитник Марио Стройкенс, като предложението е за наем с опция за закупуване. Белгийският клуб е склонен да разгледа подобна сделка, но играчът не желае да продължи кариерата си в България.

Лудогорец набеляза талант на Андерлехт

Според информация на журналиста Саша Таволиери Лудогорец вече е представил конкретната си формула за привличането на Стройкенс. Тя очевидно не среща сериозна съпротива от страна на Андерлехт, който е отворен към раздяла с младия футболист.

Причината е свързана най-вече с игровото време на Стройкенс. 21-годишният халф среща сериозна конкуренция за място в състава и евентуално преотстъпване би му дало възможност да играе по-редовно.

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Андерлехт го пуска, но Марио Стройкенс не иска да идва в България

Проблемът за Лудогорец обаче идва от самия футболист. Стройкенс към момента не проявява интерес към трансфер в българското първенство и именно неговата позиция блокира развитието на преговорите.

Така "орлите" се оказват в своеобразна патова ситуация. Българският шампион е направил необходимия ход, Андерлехт е склонен да разговаря за сделка, но без съгласието на играча трансферът няма как да бъде осъществен.

За Лудогорец остава надеждата Стройкенс да промени позицията си, особено ако получи уверения за важна роля и достатъчно игрови минути. Засега обаче белгийският талант държи вратата към Разград затворена.

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